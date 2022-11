Câmara Municipal de Jandaíra – BA divulga Concurso Público

A Câmara Municipal de Jandaíra/BA divulgou abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de nível fundamental e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de motorista (1 vaga); copeiro (1 vaga); auxiliar de serviços gerais (1 vaga); auxiliar administrativo (1 vaga); e agente administrativo (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 1.212,00 a R$ 2.000,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 25 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto Ação Bahia, ou presencialmente, na Câmara de Jandaíra, localizada na Rua Pedro Avelino, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 ou R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais/atualidades, conhecimentos específicos e/ou conhecimentos em informática; prova prática para o cargo de motorista; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 11 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Auxiliar de Serviços Gerais: Executar serviços de limpeza em geral (pisos, paredes, tetos, sanitários, pias, vidraças); Utilização de produtos de limpeza; Transporte de móveis e objetos em geral; Serviços de carga e descarga de materiais; Serviços de copa e cozinha (preparar o café, lanches, higienizar utensílios de cozinha, etc.); executar outras tarefas compatíveis com a natureza da função.

Motorista: Dirigir o veículo da Câmara Municipal, verificando diariamente as condições de funcionamento antes de sua utilização. Atribuições: Dirigir veículos, zelando pela segurança de passageiros, respeitando as regras de transito, bem como adotando medidas cabíveis na solução e prevenção de qualquer incidente; Auxiliar no embarque e/ ou desembarque de passageiros, manuseando instrumentos e equipamentos, quando necessário, bem como abastecer o veículo com mercadorias e/ou outros materiais; entre outras atividades.

Copeiro: Receber ou recolher bandejas, louças e talheres, após as refeições, providenciando a lavagem e guarda, ou o envio ao setor competente; Manter a ordem e limpeza do local de trabalho, seguindo normas e instruções; Auxiliar quando solicitado, no preparo de refeições; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022

