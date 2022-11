Câmara Municipal de Loanda – PR promove Concurso público

No estado do Paraná, a Câmara Municipal de Loanda faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é ocupar uma vaga no cargo de operador de recursos humanos.

Para concorrer ao cargo é necessário que os candidatos devem ter graduação completa na áreas de Direito, Ciências Contábeis ou Administração. O salário oferecido será de R$ 3.500,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 21 de novembro de 2021, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundação Fafipa. O valor da inscrição está fixo em R$ 100,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 40 questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, raciocínio lógico, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos; mais prova discursiva.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Coordenar, supervisionar e orientar as atividades de recrutamento e seleção de pessoal; determinar a publicação dos editais e informações sobre concursos, assim como dos respectivos resultados; encaminhar, ao superior hierárquico, para homologação, os resultados dos concursos; providenciar os levantamentos setoriais anuais para o plano de lotação dos servidores e a participação da fase de revisão periódica dos planos de cargos e carreiras; coordenar os trabalhos relativos ao levantamento de dados necessários à apuração do merecimento dos servidores para efeito de progressão e promoção; proceder anualmente, antes da elaboração da proposta orçamentária, ao levantamento das necessidades de seleção e recrutamento nas unidades administrativas do Poder Legislativo; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2022

