Camarote do Nana cancela participação no Carnaval em 2023

O Camarote do Nana não fará parte do Carnaval de Salvador em 2023. Em comunicado divulgado nesta terça-feira (1), nas redes sociais oficiais do espaço, foi informado aos foliões sobre a ausência do camarote na festa do próximo ano.

De acordo com a organização, não foi possível encontrar um espaço para montar o camarote no circuito Barra-Ondina.

“Tentamos até o último minuto um novo local para o nosso camarote, mas infelizmente não foi possível. Ao longo desses anos o Nana cresceu e para lhe proporcionar o conforto que você merece, precisamos de um lugar especial. Não estaremos presente no carnaval de 2023, mas isso não é um adeus, apenas um até logo.”

No comunicado, o Camarote do Nana afirma que apesar da não realização em 2023, é possível que o espaço volte a funcionar nos próximos anos. “Em 2023 vamos dar uma pausa, mas em breve estaremos juntos para viver toda essa emoção novamente”.

Ao longo dos seus 21 anos de existência, o Camarote do Nana já ocupou alguns espaços no circuito Dodô (Barra-Ondina), entre eles o Martinez Cerimonial, localizado no Morro do Gato, onde em 2023 irá funcionar o Camarote Harém, e no antigo Salvador Praia Hotel – circuito Barra-Ondina.

