Camarote Salvador anuncia line-up para o Carnaval de 2023

Foto: Reprodução/ Camarote Salvador

O Camarote Salvador anunciou as atrações que irão compor a grade do espaço no Carnaval de 2023.

Após dois anos de pandemia, o espaço, considerado um dos mais luxuosos do circuito Dodô (Barra-Ondina), promete uma grande festa com nomes da música eletrônica, tradição do camarote. Entre os artistas internacionais anunciados estão o DJ Diplo, Steve Aoki, Jack-e e o grupo MEDUZA.

Já na line de nacionais estão Alok, Banda Eva, Bell Marques, Cat Dealers, Chemical Surf, Dennis, Jorge e Mateus, Léo Santana, Pedro Sampaio, Timbalada, Vintage Culture e Xandy Harmonia.

A grade conta ainda com shows de Alexandre Peixe, Chico Levita, Scazuzo, Aj Perez, Lari Gadotti, Vintage Culture, Malifoo, Enrico & Carmo, Breno Rocha, Doozie, Lucas Borchardt, Rooftime, Santti, Danniel Vieira, Cat Dealers, Wori, Fábio Serra, DH8, Negra Cor, Antônio Oliva, JP Castro, Guga Meyra, Marina Diniz, Pedro Chamusca e Maz.

Estrutura

O espaço contará com uma área de mais de 10 mil metros quadrados, serviço all inclusive, espaço gourmet, espaço beauty e dois palcos, o Palco Praia e o Salvador Club.

“Nossa festa é uma tradição na Bahia. São 20 anos oferecendo o melhor do cenário musical brasileiro e internacional aos foliões que escolhem Salvador como destino no Carnaval. Depois de dois anos, pensamos em um line-up que promete entregar uma energia especial. Além disso, escolhemos a frase ‘O melhor Carnaval de todos os tempos’ como conceito desta edição, porque também vamos nos superar nos serviços oferecidos, criando experiências ímpares”, afirma Luciana Villas-Bôas, diretora executiva da Premium Entretenimento.

Os ingressos estão sendo vendidos no site do próprio camarote e custam a partir de R$ 1.790.

