Camilly Victória curte passeio de iate em Salvador

Foto: Reprodução/ Instagram

Camilly Victoria encantou os fãs e admiradores nesta sexta-feira (18). É que a cantora e filha primogênita de Xanddy e Carla Perez posou para uma foto durante um passeio de iate e recebeu elogios dos seguidores nas redes sociais.

“Um giro sobre mim”, escreveu a cantora na legenda da publicação. Nos comentários do post, fãs reagiram acerca da beleza da artista. “Minha musa”, comentou um. “Linda de viver! Maravilhosa”, escreveu outro. “Resultado de Carla + Xanddy não poderia ser mais perfeita”, disse um terceiro.

Foto: Reprodução/ Instagram

Xanddy também fez questão de comentaar na publicação com emojis de um diamante e um coração. A artista, que reside nos EUA, aproveita folga no Brasil.

Na última quarta (16), Camilly e demais parentes marcaram presença no aniversário de Carla Perez. A chegada dos 45 anos da dançarina foi celebrada em grande estilo com uma festa para amigos e familiares na Ilha Bimbarras, localizada no coração da Baía de Todos-os-Santos, a cerca de 1 hora de Salvador.

O evento contou com apresentações de Saulo Fernandes e Péricles, que é um grande amigo da família e sempre que vem à Bahia faz questão de estar com a família de Carla e Xanddy.

Carla Perez celebra 45 anos com festa temática na Bahia ao som de Saulo e Péricles 🎥Reprodução/ Redes Sociais#ibahia #nemteconto #carlaperez pic.twitter.com/19wHCUfgYv — iBahia (@iBahia) November 17, 2022

