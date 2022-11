Camilly Victoria se emociona com carreira solo do pai, Xanddy

Foto: Lucas Salles/ iBahia

Camilly Victória, de 20 anos, está empolgada com a nova trajetória em carreira solo do pai, Xanddy Harmonia. A jovem é também filha da dançarina Carla Perez. Em entrevista ao iBahia, a cantora, que mora no exterior e está de férias na Bahia, pontuou sobre a dedicação que o pai tem pela música.

“Eu nasci com meu pai já na banda. Eu cresci com a banda, era a minha família o tempo inteiro. Pra mim é um momento muito emocionante. Ninguém esperava essa mudança, mas é algo muito importante ver meu pai construindo essa segunda fase… Ele é apaixonado pela música, é muito lindo. Tô feliz de poder participar disso de perto, aqui em Salvador. É algo muito importante na vida de todos nós”, disse ela emocionada.

Ela também deu detalhes do seu próximo lançamento. “Para 2023 eu já tenho um single pronto, o videoclipe foi feito em Salvador. As minhas músicas são como uns bebês, estou me preparando para lançar ela já no começo do ano que vem. A música tem muita cara de inverno. Fim de dezembro ou começo de janeiro ela deve estar no mundo”, completou ela.

Durante a coletiva, Xanddy Harmonia rasgou elogios à filha revelou que o trio está ‘aberto’ para ela cantar com ele durante o carnaval do próximo ano.

“Se ela vier para Salvador no carnaval, com certeza vai cantar comigo. E um dia ela vai me chamar para cantar com ela também. Tenho muito orgulho do caminho que ela está trilhando. Iremos sempre cantar juntos, a vida inteira. Sou apaixonado por ela”, disse o papai coruja. Assista ao vídeo abaixo:

Xanddy Harmonia se derrete por filha em coletiva de imprensa: “Um dia ela vai me convidar e eu que vou cantar com ela” pic.twitter.com/DnJT6dTFCd — iBahia (@iBahia) November 21, 2022

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.