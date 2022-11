Campanha arrecada alimentos nas estações de metrô de Salvador

Foto: Divulgação

Uma campanha para arrecadação de alimentos não perecíveis está sendo realizada nas estações de metrô de Salvador até o dia 9 de dezembro. As doações serão entregues para famílias de comunidades localizadas no entorno do sistema, entre Salvador e Lauro de Freitas.

As caixas para arrecadação de alimentos estão disponíveis em sete estações de metrô. São elas: Lapa e Pirajá, na Linha 1; e Rodoviária, Imbuí, Tamburugy, Mussurunga e Aeroporto, na Linha 2. As doações também poder ser feitas no Pátio Pirajá, onde fica a sede da concessionária.

Batizada de Natal Solidário, a ação acontece em parceria entre o Instituto CCR, CCR Metrô Bahia e Central Única das Favelas (CUFA).

“Essa é uma ação muito importante para nós, um ato de cuidado, solidariedade e empatia com pessoas que precisam do nosso apoio. Em todas as campanhas que realizamos no Sistema Metroviário sempre contamos também com uma forte adesão dos nossos clientes e seguimos, juntos com eles, engajados na construção de uma sociedade mais solidária e inclusiva”, explica André Costa, diretor da CCR Metrô Bahia.

Serviço

O quê: Campanha Natal Solidário

Quando: Até o dia 9 de dezembro

Onde: Estações de metrô (Lapa e Pirajá na Linha 1 e Rodoviária, Imbuí, Tamburugy, Mussurunga e Aeroporto na Linha 2) e no Pátio Pirajá (sede da concessionária).

Sobre a CUFA

A CUFA promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania, como grafite, DJ, break, rap, audiovisual, basquete de rua, literatura, além de outros projetos sociais.

Além disso, promove, produz, distribui e veicula a cultura hip hop através de publicações, discos, vídeos, programas de rádio, shows, concursos, festivais de música, cinema, oficinas de arte, exposições, debates, seminários e outros meios.

São as principais formas de expressão da CUFA e servem como ferramentas de integração e inclusão social. Entre os principais projetos da instituição destacam-se o Hutúz Rap Festival, maior evento de hip-hop da América Latina, a LIBRA, Liga Internacional de Basquete Rua, e a Taça das Favelas, maior campeonato de futebol entre favelas do mundo.

Durante a pandemia da Covid-19, com o intuito de amenizar as dificuldades que os moradores de favela enfrentam, por conta do isolamento, a instituição criou o CUFA Contra o Vírus, que arrecada doações de mantimentos e distribui para moradores de mais de 5 mil favelas de todo o Brasil; e o Mães da Favela, que contempla com uma bolsa de R$ 240 mulheres moradoras desses territórios, que chefiam os seus lares.

Somente na Bahia foram mais de 58 mil cestas básicas, 3 mil cestas digitais no valor de R$ 240, 7.500 mil dúzias de ovos, 15 mil frascos de álcool 70%, brinquedos da Ri-Happy, calçados da AREZZO, entre outros. Grandes empresas parceiras que colaboraram e impulsionaram a Campanha CUFA Contra o Vírus e Mães da Favela para beneficiar inúmeras famílias do Estado da Bahia que continuam dentro do quadro de extrema vulnerabilidade nesse momento com o avanço da pandemia e do desemprego.

As doações continuam com objetivo de atender mais famílias no Estado da Bahia.

