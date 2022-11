Campanha Papai Noel dos Correios está disponível na Bahia

Foto: Divulgação / Correios

As cartinhas da Campanha Papai Noel dos Correios 2022 já estão disponíveis para adoção na Bahia. Mais de cinco mil cartinhas escritas aguardam serem adotadas. Os pedidos são feitos por alunos matriculados até o 5º ano em escolas públicas e por crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade.

Em relação aos presentes estão bolas, bonecas, calçados e materiais escolares. A abertura da ação natalina no Brasil começou no dia 9 e os Correios empenham a dedicação de seus empregados e sua capacidade logística para entregar todos os presentes em diversos estados. Em 2021, mais de 150 mil cartas foram adotadas.

Como enviar uma carta

Para incentivar a criatividade e a redação, as cartinhas devem ser manuscritas. O envio destas cartas poderá ser de duas formas: nas agências dos Correios e pelo Blog da campanha. Para cartas enviadas digitalmente, é necessário fotografar ou digitalizar para envio ao Blog. Faz parte do processo o envio de uma imagem nítida para que a mensagem possa ser lida e compreendida pelo Papai Noel.

As cartas que atenderem aos critérios estabelecidos pela ação são disponibilizadas para adoção no Blog da campanha. Não são selecionadas cartas que contenham endereço, telefone ou foto da criança. Todos os critérios podem ser consultados no Blog Noel. Na Bahia, as cartas podem ser cadastradas no blog até o dia 9 de dezembro.

Como adotar

Para adotar, é simples e fácil. Basta se dirigir a uma unidade participante da ação ou acessar o blog da campanha, até 9 de dezembro. Na página, é preciso clicar em “Adoção On-line” e seguir os passos. Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município.

Entrega dos presentes

A entrega de presentes deverá ser feita presencialmente, no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no Blog, até o dia 16 de dezembro. Os presentes precisam estar identificados com as informações da cartinha.

Toda a sociedade pode participar dessa imensa corrente de solidariedade, que há 33 anos une empresa, empregados, voluntários, padrinhos e madrinhas para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

As datas, locais e horários de atendimento dos pontos de adoção e entrega de presentes variam em cada Estado. Todas as informações estão disponíveis no endereço da campanha.

PONTOS DE ADOÇÃO DE CARTAS E ENTREGA DE PRESENTES NA BAHIA

SALVADOR

Agência Amaralina – Av. Amaralina, 908 – Amaralina

Agência Brotas – Av. Dom João VI, 1050 – Loja 2 – Brotas

Agência Calçada – Av. Jequitaia, 298/300 – Calçada

Agência Sumaré – Av. Tancredo Neves, 1506 – Loja 110 – Caminho das Árvores

Agência Cidadela – Av. Antônio Carlos Magalhães, 2501 – Parque Bela Vista

Agência Rio Vermelho – Rua João Gomes, 140 – Rio Vermelho

Agência Shopping Bela Vista – Alameda Euvaldo Luz, 92 – Shopping Bela Vista – Horto Bela Vista

Shopping Paralela – Avenida Luís Viana Filho, 8544 – Shopping Paralela -Alphaville I (ponto de adoção no 2ºpiso)

LAURO DE FREITAS

Agência Lauro de Freitas – Av. Brigadeiro Mario Epinghaus, s/n – Centro

FEIRA DE SANTANA

Agência Tomba – Praça Macário Barreto, 106 – Tomba

Agência Feira – Avenida Getúlio Vargas, 78 – Centro

NORTE DA BAHIA

Agência Jacobina – Rua Senador Pedro Lago, 160 – Centro – Jacobina

Agência Juazeiro – Avenida Santos Dumont, 235 – Centro – Juazeiro

Agência Paulo Afonso – Rua da Providência, 195 – Perpétuo Socorro – Paulo Afonso

SUL DA BAHIA

Agência Canavieiras – Praça XV de Novembro, 274 – Centro – Canavieiras

Agência Caravelas – Rua Teófilo Otoni, s/n° – Centro – Caravelas

Agência Camacan – Avenida dos Pioneiros, 25 – Centro – Camacan

Agência Ilhéus – Rua Marquês de Paranaguá, 200 – Centro – Ilhéus

Agência Valença – Praça da República, 116 – Centro – Valença

BARREIRAS

Agência Barreiras – Rua 24 de Outubro, 234 – Centro

VITÓRIA DA CONQUISTA

Agência Vitória da Conquista – Praça Joaquim Correia, 41 – Centro

Leia mais sobre Natal no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.