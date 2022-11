Campinas (SP): edital para agentes de saúde é divulgado; 55 vagas e salários de R$ 2,4 mil

A Prefeitura de Campinas no estado de São Paulo está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de 55 novos agentes comunitários de saúde.

O salário oferecido pela Prefeitura de Campinas – SP para o cargo é de R$ 2.424,00 mensais.

A Fundação Vunesp é a responsável pela organização do processo seletivo.

Vagas e salários Campinas – SP

A Prefeitura de Campinas no estado de São Paulo oferece, por meio de processo seletivo, 55 vagas para o cargo de agente comunitário de saúde para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível médio, distribuído entre as seguintes regiões:

Regiões e vagas

Leste – 8 vagas;

Norte – 10 vagas;

Sudoeste – 9 vagas;

Noroeste – 10 vagas;

Sul – 18 vagas.

O salário oferecido para o cargo de agente comunitário de saúde é de R$ 2.424,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições Campinas – SP

Os interessados em participar do processo seletivo para a Prefeitura de Campinas – SP devem realizar a inscrição até o dia 21 de dezembro de 2022 diretamente pelo site da Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 57,00.

Atribuições de cargo Agente Comunitário de Saúde

Confira a seguir as principais funções do Agente Comunitário de Saúde:

Realizar atividades de promoção da saúde, de vigilância em saúde e de prevenção e controle de doenças e agravos, como dengue, chikungunya, outras doenças transmitidas por vetores, zoonoses e doenças e agravos com determinantes ambientais, mediante ações educativas, individuais ou coletivas, nos domicílios e na comunidade;

Trabalhar com adscrição de famílias em base geográfica definida, a microárea;

Cadastrar todas as pessoas de sua microárea e manter os cadastros atualizados; orientar as famílias quanto à utilização dos serviços de saúde disponíveis;

Realizar atividades programadas e de atenção à demanda espontânea;

Acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade, devendo as visitas serem programadas em conjunto com a equipe, considerando-se os critérios de risco e vulnerabilidade, de modo que famílias com maior necessidade sejam visitadas mais vezes, mantendo-se como referência a média de uma visita/família/mês;

Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à unidade básica de saúde – UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividade;

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares e de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade, como, por exemplo, combate à dengue, malária e leishmaniose, entre outras, mantendo a equipe informada, principalmente a respeito das situações de risco;

Estar em contato permanente com as famílias, desenvolvendo ações educativas, visando à promoção da saúde, à prevenção das doenças e ao acompanhamento das pessoas com problemas de saúde, bem como ao acompanhamento das condicionalidades de programas de transferência de renda e enfrentamento de vulnerabilidades implantados pelo governo federal, estadual ou municipal, de acordo com o planejamento da equipe;

Realizar pesquisa larvária em imóveis para levantamento de índices e descobrimento de focos, conforme orientações técnicas;

Realizar busca ativa de casos suspeitos, quando necessário, encaminhando-os às unidades de saúde, de acordo com as orientações da Secretaria Municipal de Saúde; desenvolver outras atividades nas unidades básicas de saúde – UBS, desde que vinculadas às atribuições do emprego público.

Etapa do processo seletivo Campinas – SP

O processo seletivo para a Prefeitura de Campinas – SP será realizada através de prova objetiva de caráter classificatório e eliminatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 05 de fevereiro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o processo seletivo da Prefeitura de Campinas no estado de São Paulo 2022.