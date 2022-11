Candoca sofre assédio e pede José em casamento

Foto: Reprodução/TV Globo

Segunda-feira, 7 de novembro

Deodora apoia que Tertulinho use Laura para destruir José. José se orgulha do empenho de Candoca. Labibe não consegue perdoar Maruan. Timbó finge passar mal, e Tereza se preocupa. Candoca descobre que o governador mentiu para não atender Jessilaine. Catão sugere que o Coronel invista em mais veneno para a plantação. Candoca se incomoda com a maneira como Jessilaine fala com um fazendeiro rico a quem elas pede ajuda. Firmino tenta disfarçar a preocupação quando Xaviera acusa Vanclei de ser o culpado por seus crimes. Herculano assedia Candoca em troca de sua ajuda financeira.

Terça-feira, 8 de novembro

Candoca reage ao assédio de Herculano e critica a omissão de Jessilaine. Maruan se lamenta para José por ter perdido Labibe. Deodora incentiva o Coronel a culpar Catão pela aplicação dos pesticidas nas lavouras. Firmino tenta convencer Vanclei a ajudar Xaviera. Deodora entrega a arma de Pajeú para Vespertino. Tertulinho seduz Laura. José coloca Manduca para dormir e vela seu sono. Firmino e Tomás tentam animar Maruan. Candoca procura José. Tertulinho se enfurece ao ver o casal junto pelo reflexo da janela. Candoca pede José em casamento.

Quarta-feira, 9 de novembro

Jessilaine, a mando de Sabá Bodó, envia para Cira uma foto de Candoca com Herculano. Tereza vê Timbó contar uma história para Joca e fica emocionada. Tertulinho invade o quarto de Candoca e a flagra com José e Manduca. Maruan pensa em ir embora de Canta Pedra. Vanclei faz uma aposta com Firmino. Mirinho começa a trabalhar para Vespertino. Maruan pede para Laura convencer Labibe a falar com ele. O Coronel fica tenso quando Deodora avisa a Floro Borromeu que o culpado pela aplicação de agrotóxico se apresentará à polícia. Vespertino mostra a arma de Pajeú para José.

Foto: Reprodução / TV Globo

Quinta-feira, 10 de novembro

Vespertino propõe se associar a José para colocar o Coronel na cadeia. Candoca conta para Lorena sobre Herculano e avisa que pediu José em casamento. Tertulinho intriga Laura contra Maruan e José. Lorena se oferece para ajudar Maruan a reconquistar Labibe. Vespertino guarda no cofre a verdadeira arma de Pajeú. Candoca aparece vestida de noiva para José. O Coronel diz a Deodora que vai usar Timbó ao invés de Catão como seu testa-de-ferro. Xaviera ensina Firmino a jogar pôquer. Deodora fica satisfeita com a submissão de Vespertino. Candoca pede para falar com Pajeú.

Sexta-feira, 11 de novembro

Candoca não consegue convencer Pajeú a desistir da ideia de se vingar do Coronel. Tertulinho se emociona ao ouvir Manduca o chamar de pai. Candoca decide alertar o Coronel sobre Pajeú. Deodora entrega a Eudoro Cidão uma matéria sobre lavouras orgânicas da Fazenda Palmeiral. Janjão patenteia a marca e a receita das rapaduras de Tereza e a proíbe de vendê-las. Candoca enfrenta o Coronel para defender Jessilaine. Deodora faz uma denúncia anônima para Floro Borromeu ir à casa de Timbó. Pajeú invade a casa de José e pega a arma que acredita ser a dele. Laura se incomoda com as insinuações feitas por Tertulinho sobre suas ocupações profissionais. Pajeú é flagrado por Candoca na casa de José e percebe que sua arma foi trocada.

Sábado, 12 de novembro

Candoca se preocupa com a constatação de Pajeú sobre a arma, e José decide investigar o ocorrido. Cira faz um vídeo de Tertulinho e Laura juntos. Floro Borromeu encontra os galões de pesticidas na casa de Timbó e prende Tereza. Vespertino se esconde de José, e Mirinho fica amedrontado. Maruan chama Labibe para ser madrinha do casamento de Candoca a seu lado, e a deixa ainda mais irritada. Tereza se desespera na delegacia e acaba acusando Timbó. Sabá Bodó pensa em se aproximar de Maruan. Anita beija Joel Leiteiro. Timbó é preso. Vespertino tenta pegar a arma de Pajeú, que dispara acidentalmente. Candoca conta para Tertulinho que se casará com José.

Leia mais sobre Novelas no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.