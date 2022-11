O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), por meio da Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), realizará, nesta quinta-feira (3/11), uma live da Campanha Nacional de Acidentes do Trabalho (CANPAT) de 2022, que trata sobre prevenção de acidentes de trabalho.

CANPAT 2022: MTP promove live sobre a Campanha Nacional de Acidentes do Trabalho

De acordo com a divulgação oficial, o evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho (Enit), a partir das 9h.

Setor Rural

Durante o encontro serão apresentados os autodiagnósticos trabalhistas para o Setor Rural e para Devidas Diligências, conforme as Normas Regulamentadoras 01 e 31 e os novos módulos do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), vai tratar dos novos módulos pertinentes ao comércio varejista de alimentos em geral, supermercados, mercearias e armazéns, explica o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

CIPA, Emprega + Mulheres e outros assuntos

Além disso, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), ocorrerão palestras que abordarão temas como a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), as mudanças trazidas pela Lei n. 14.457, de 21 de setembro de 2022, que instituiu o Programa Emprega + Mulheres, e sobre o Programa Trabalho Sustentável, com um bloco de Perguntas e Respostas ao final, onde Auditores Fiscais do Trabalho vão responder a questionamentos dos espectadores.

Segundo destaca o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), também serão lançadas diversas cartilhas sobre o trabalho escravo, o trabalho degradante e ainda sobre violência, assédio e discriminação no trabalho.

Sobre a campanha

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a Campanha Nacional de Acidentes do Trabalho é direcionada a todos os trabalhadores e empregadores, com foco nos chamados “prevencionistas” (engenheiros, técnicos, médicos e enfermeiros do trabalho), além de profissionais de Recursos Humanos, contadores e auditores.

Além disso, ao final da live, todos os participantes terão direito a um certificado de participação, informa o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP).

Programação

Confira a programação, de acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência (MTP):

9h – Abertura;

9h10 – Programa Trabalho Sustentável.

Lançamentos

9h25 – Autodiagnóstico trabalhista para o Setor Rural;

9h40 – Autodiagnóstico trabalhista para a Devida Diligência;

9h55 – Cartilha contra o trabalho análogo ao escravo e condições degradantes;

10h50 – Novos Módulos PGR: comércio varejista de alimentos e geral, supermercados, mercearias e armazéns;

10h20 – Notícias CANPAT.

Palestras

10h30 – Discriminação no Trabalho – Lançamento da Cartilha;

11h – Assédio e outras formas de violência no trabalho;

11h30 – Perguntas e Respostas;

11h45 – Encerramento.