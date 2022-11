cantora deixou quase 100 músicas

Foto: Divulgação

A morte da cantora Marília Mendonça completa um ano neste sábado (5), porém, mesmo sem estar presente fisicamente, o legado da artista segue firme e forte entre os fãs e novas adições podem ser esperadas.

Marília possui cerca de 98 composições, segundo levantamento do g1, totalmente inéditas e nunca lançadas por ela ou por outros artistas. O registro das canções está no banco do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad).

As faixas são da época que a cantora era apenas compositora e se dedicava a escrever para outros artistas. Ela teve 152 músicas gravadas por outros cantores e duplas sertanejas, além de 58 composições lançadas por ela mesma.

Já as 98 não chegaram a se tornarem gravações comerciais, mas podem chegar para as plataformas digitais caso alguém consiga os direitos de gravação que pertencem a Workshow, empresa que cuidava da carreira de Marília Mendonça.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Vale lembrar que no local do acidente foi encontrado um caderno que servia como uma espécie de diário para a artista. A família de Marília revelou, em dezembro de 2021, que iria restaurar o diário que até então não tinha sido aberto.

“A gente está preservando isso para abrir no momento certo. Não sabemos quando teremos peito e cabeça para abrir esse caderno. Quando a gente fizer isso, eu tenho certeza que a primeira coisa que a gente vai fazer é divulgar se a gente vai gravar essas músicas, se a gente vai terminar o que faltar… Tenho certeza que há muita coisa boa ali”, disse João Gustavo, irmão da cantora, em entrevista ao O Globo na época.

Parceria de sucesso

Um dos grandes sucessos da carreira de Marília Mendonça foi o trio do projeto As Patroas, formado por ela, Maiara e Maraísa. Em abril deste ano, as irmãs revelaram a existência de material inédito com a cantora.

Segundo elas, cerca de 15 músicas, que não entraram no corte final do projeto, foram guardadas após terem ficado de fora da lista de músicas do disco mais recente.

Foto: Reprodução / Instagram

“Com certeza que a gente vai ter que lançar, talvez não no próximo DVD, mas num próximo. Independentemente de qualquer coisa, a Marília tem que ser sempre lembrada”, explicaram para a coluna de Leo Dias, do Metrópoles.

Como curiosidade, Maraisa ainda revelou ter uma faixa feita em colaboração de Marília Mendonça e Henrique Bahia, produtor da cantora que também morreu no acidente aéreo.

E o que já está entre nós?

Marília Mendonça tinha canções inéditas gravadas com outros artistas que já estavam com planejamento para lançamentos futuros, mas acabaram atrasadas após a tragédia.

Porém, um ano após a morte da cantora, algumas dessas faixas já estão entre nós e são responsáveis por manterem o catálogo da cantora fresco e dentro das paradas de sucesso.

Com Dulce Maria foi lançada “Amigos Com Derechos”, enquanto Naiara Azevedo dividiu os vocais com Marília em “50%” e Lucas Lucco teve a sertaneja em “Amava Nada”.

A dupla Hugo e Guilherme lançou a versão de “Mal Feito” com a artista em janeiro, enquanto Ludmilla levou a faixa “Insônia” para a segunda edição do projeto “Numanice”, Marília também esteve em “Calculista” da dupla Dom Vittor e Gustavo.

Enquanto isso, em julho, foi lançado o EP “Decretos Reais, Vol.1”, com sucessos do sertanejo e outros ritmos. O título deixa em aberto outras edições com músicas inéditas.

