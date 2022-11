Caoa Chery lança versão TXS do Tiggo 8

Foto: Divulgação

O Caoa Chery lançou versão TXS do Tiggo 8 com tecnologia MAX DRIVE. Na nova versão, o SUV de 7 lugares ganha sistemas inteligentes de segurança e conforto de última geração. Além disso, o pacote traz, piloto automático integrado e adaptativo assim como assistente de congestionamento.

Na prática, isso significa que o veículo pode manter a distância do carro à frente, acelerando ou freando, inclusive até a parada total. E mais: retornar o movimento automaticamente em situações de tráfego intenso, comum nas grandes cidades. Vale ainda pontuar a tecnologia avançada que faz o veículo se manter dentro da faixa de rolamento.

Além desses benefícios, uma outra inovação presente no Tiggo 8 TXS MAX DRIVE é a frenagem automática de emergência, capaz de reconhecer não apenas a parada brusca de veículos à frente como também em outras situações críticas envolvendo pedestres e ciclistas. O que pode reduzir, o risco de atropelamentos.

O controle inteligente de farol alto é também destaque. Ele evita:

Ofuscamento de veículos que vêm em sentido contrário, também acaba com a necessidade do condutor precisar comutar os faróis alto e baixo durante uma viagem à noite;

Alerta de colisão de tráfego cruzado traseiro, útil em saídas de estacionamento transversal de ré;

Alerta de saída de faixa, com assistência de permanência em faixa, assistente de mudança de faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de distância frontal e alerta de colisão frontal.

Novidades em estilo, interior e equipamentos

No interior, os bancos ganharam novo design, com acabamento premium na cor preta e costuras em cinza. O painel de instrumentos de 12,3 polegadas em LCD TFT conta agora com um novo tema: o Clássico, desenvolvido exclusivamente com base no feedback dos clientes da marca.

O Brasil é o primeiro país a receber esse novo tema que pode funcionar com duas cores dependendo do modo de condução escolhido (azul para Eco e vermelho para Sport).

Destacam-se nos conteúdos de série do Tiggo 8 TXS MAX DRIVE:

O volante multifuncional com acabamento premium

Carregador de celular por indução no console central

Seletor de marcha tipo joystick

Ar-condicionado dual zone com painel de comando em tela de 8 polegadas sensível ao toque e saída para a segunda fileira de bancos traseiros

Tela multimídia de 10,25 polegadas HD sensível ao toque compatível com Android Auto e Apple CarPlay

Iluminação ambiente com sete cores

Teto solar panorâmico

Chave presencial com botão de partida

Comando de climatização à distância

Retrovisores externos com rebatimento automático

Desembaçador e luzes de direção em LED,

Freio de estacionamento eletrônico

Banco do motorista com seis ajustes elétricos (quatro para o passageiro) e muitos outros.

O SUV conta ainda com airbags frontais, laterais e de cortina, sensor de baixa pressão e temperatura dos pneus, ancoragem tipo Isofix para cadeirinhas infantis, câmera 360 graus em HD, sistema de freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade, frenagem, tração e descida (ESP/EBA/TCS e HDC), assistente de partida em rampa, Auto Hold e sistema de sinal de emergência em freadas bruscas (ESS), bem como suspensão dianteira e traseira independente (McPherson/Multilink).

A capacidade do porta-mala é de 193 litros na configuração sete lugares, 889 litros na configuração cinco lugares e 1.930 litros com as duas fileiras de bancos traseiros rebatidas. A tampa traseira conta com abertura elétrica por sensor de presença pela chave, não sendo necessária nenhuma ação adicional (como passar o pé embaixo do para-choque) para ativá-la.

Conjunto mecânico

O conjunto mecânico é equipado pelo 1.6 Turbo GDI a gasolina com injeção direta e duplo comando de válvulas com duplo variador de fase (DVVT), e transmissão DCT de dupla embreagem com 7 velocidades com opção de trocas manuais. São 187 CV de potência máxima e 28 kgfm de torque máximo, disponível de 2.000 a 4.000 rpm.

O Tiggo 8 TXS MAX DRIVE já está sendo produzido na fábrica da CAOA CHERY em Anápolis (GO) e comercializado em toda Rede de Concessionárias. O modelo está disponível nas cores Branco Perolizado, Preto Metálico, Cinza Metálico, além do novo Azul Escuro Perolizado.

O preço sugerido é R$ 214.990,00.

Leia mais sobre iBahia sobre Rodas com Fábio Cota no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.