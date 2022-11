A Cargill é uma empresa que oferece produtos e serviços industriais, agrícolas, financeiros e alimentícios. A companhia está presente no mercado de trabalho há mais de uma década. Neste momento, a companhia está divulgando novas oportunidades de emprego pelo país. Confira, a seguir.

Cargill abre NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

A Cargill está em busca de novas pessoas para se tornar um colaborador e complementar ainda mais o sucesso de suas atividades. A empresa iniciou as suas atividades no ano de 1865 e hoje atua em mais de 70 países com mais de 150 mil funcionários. Desde a sua criação a companhia tem como objetivo ajudar seus clientes e parceiros a alcançar o sucesso.

Por trás de todo esse crescimento, a Cargill conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados e motivados a entregar os melhores resultados. As vagas, a seguir, são para aqueles que encaram desafios como novas oportunidades e buscam crescer profissionalmente agregando positivamente nas atividades da empresa. Confira.

Analista de Recursos Humanos – Goiânia/GO;

Vendedor Interno – Rio Verde/GO;

Analista de Transporte PL – Mato Grosso;

Representante Comercial – Minas Gerais;

Analista Administrativo – Rio Grande de Sul;

Engenheiro de Projetos Sr – Uberlândia/MG;

Assistente de Logística – Mato Grosso;

Enfermeiro do Trabalho – Minas Gerais;

Administrativo Analytics – São Paulo;

Engenheiro de Processos Sênior – Primavera do Leste/MT.

Veja também: Safra abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

Para obter mais informações referente as vagas disponíveis, é só seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e encaminhar um currículo para o análise da empresa.

Saiba tudo sobre os empregos da semana divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e garanta sua participação em diversos processos seletivos e recrutamento de grandes empresas.