Carla Perez celebra 45 anos com festa ao som de Saulo e Péricles

A chegada dos 45 anos de Carla Perez foi celebrada em grande estilo pela dançarina com uma festa para amigos e familiares na Ilha Bimbarras, localizada no coração da Baía de Todos-os-Santos, a cerca de 1 hora de Salvador.

O evento, realizado na última quarta-feira (16), contou com apresentações de Saulo Fernandes e Péricles, que é um grande amigo da família e sempre que vem à Bahia faz questão de estar com a família de Carla e Xanddy.

Para o momento, Carla escolheu um tema já conhecido do público que acompanha a artista, ‘Hawaii da Carla Perez’. Todo espaço que recebeu a festa foi ornamentado de acordo com o tema e o dresscode dos convidados foi o branco, para dar o tom praiano no evento.

A festa de Carla ainda contou com um tatuador exclusivo, que fez um desenho especial para a dançarina, algumas das amigas da loira e a filha, Camilly Victoria.

Na web, Carla não compartilhou detalhes da celebração, apenas um vídeo agradecendo o carinho dos fãs. “#GRATIDÃO pelas homenagens e felicitações, meus amores. Sou uma mulher muito abençoada”, escreveu.

Homenagens na web

Antes da celebração, Carla chegou a ganhar uma declaração de Xanddy nas redes sociais:

“Hoje é o seu dia, meu amor, minha guerreira de todas as horas. Você merece o mundo, merece as melhores coisas da vida. Peço a Deus que lhe dê muita saúde, que Ele seja sempre sua direção, sua força e paz. Quero que você se sinta, hoje e sempre, a mulher mais amada, mais respeitada e admirada por mim, por nossa família e todos que lhe cercam. Como é bom te ver feliz e realizada, meu amor. Eu te amo muito! Feliz aniversário e que venham mais 100 anos pra gente comemorar juntinhos.”

Quem também parabenizou a mãe na web foi Camilly Victória: “Feliz aniversário para o amor de minha vida!!! Te amo tanto mãe, a senhora merece mais que o universo inteiro. A senhora é meu tudo, minha força, minha paz, minha outra metade! Deus arrebentou quando ele te criou. Te amo minha princesa, vamos curtir seu dia juntinhas”.

