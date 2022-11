Carlinhos Brown completa 60 anos com legado multifacetado

Foto: Divulgação

Mestre, professor, músico, cantor, compositor, cacique ou Brown. São muitos os nomes que definem Antônio Carlos Santos de Freitas, mais conhecido como Carlinhos Brown. O baiano nascido em 1962, na comunidade do Candeal Pequeno de Brotas – localizado em Salvador – é um artista multifacetado e motivo de orgulho para a Bahia e o Brasil.

Dentro deste cenário, o que há no legado de Brown – que completa 60 anos de vida no próximo dia 23 de novembro?! Pensando nisso, iniciamos, nesta segunda (21), um especial sobre a vida e carreira deste baiano que foi o primeiro músico brasileiro a fazer parte da Academia do Oscar e também a receber os títulos de Embaixador Ibero-Americano para a Cultura e Embaixador da Justiça Restaurativa da Bahia.

Ele ainda foi um dos artistas que participou diretamente dos primeiros arranjos que originaram o Axé Music e o Samba Reggae. Isso sem contar na criação da Timbalada, Pracatum, do complexo Candyall Guetto Square e da reinvenção do grupo Tribalistas.

Falando em registros, Carlinhos Brown tem mais 800 canções e mais de mil gravações cadastradas no banco de dados do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição). Já teve indicações ao Grammy Latino, ao Oscar em 2012 com o filme ‘RIO’ e inúmeras comendas e prêmios ao redor do mundo.

Reconhecimento que se une a muita originalidade e potência, Brown consegue fazer com que seus projetos, sejam eles sociais ou musicais, reverberem. E tudo isso, você vai acompanhar por aqui. Confira!

Foto: Divulgação

Vitalidade e Consciência Social

Ainda em 2022, Carlinhos Brown revelou o segredo para tanta vitalidade. E o resultado para captação de energia e disposição, segundo ele, é: “Disciplina. É ter disciplina. Desde que eu encontrei a música e a música me encontrou, eu me proponho para isso. Tô fazendo 60 anos esse ano, mas parece que eu tô começando agora. Claro, hoje temos repertório, a coisa tá redonda. Eu tenho uma grande equipe por trás fazendo tudo para que dê certo. Mas, a minha disposição vem do prazer de fazer”, disse ele.

E não tem amante pela música popular brasileira que não concorde. Ao longo de sua carreira, Carlinhos Brown construiu uma vida artística cheia de inovações e parcerias. Marisa Monte, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Arnaldo Antunes, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Gilberto Gil e muitos outros artistas possuem em seus repetórios musiciais e históricos um toque ou passagem do cacique.

No social, não é diferente. Os baianos enxergam Brown não só como multi-instrumentista. Mas, também, como o criador e apoiador de projetos que incluem os mais carentes em vários pontos da capital baiana, assim como na comunidade onde ele nasceu. Cursos de idiomas, moda, reciclagem, oficinas e escolas estão entre as atividades que funcionam a todo vapor no Candeal e fora dele.

Orgulho, representatividade e axé não faltam neste artista nascido e criado por aqui, na Bahia. E acredita-se que há muito ainda por vir…Como ele mesmo diz: ‘Ajaiô!‘

Foto: Divulgação

