Carlinhos Brown e ex-vocalistas da Timbalada em show inédito

O Candyall Guetho Square irá receber a energia da Timbalada das antigas com uma edição especial do Ensaio do Bloco Timbalada no dia 11 de dezembro.

Carlinhos Brown recebe os cantores Patrícia Gomes, Amanda Santiago, Paula Sanffer, Ninha e Xexéu, ex-vocalistas da banda, para uma comemoração dos 30 anos da Timbalada.

A promessa é de um show com mais de 3 horas de duração e um repertório composto pelas canções que fazem sucesso até hoje.

O show é um verdadeiro ensaio para o que o público poderá encontrar na avenida durante o Carnaval. Em 2023, os foliões poderão desfilar em dois dias do Bloco Timbalada, um com Denny Denan e Buja Ferreia e outro com Carlinhos Brown e seus convidados, Ninha, Patrícia, Amanda e Paula Sanfer.

Os ingressos para o show estão à venda no site Bora Ticket e custam R$ 110 no segundo lote da pista. Já o camarote custa R$ 180, e o lounge R$ 250.

SERVIÇO

Ensaio do Bloco Timbalada com Carlinhos Brown, Timbaladies, Ninha e Xexéu

Quando: 11 de dezembro, a partir das 16 horas

Onde: Candyall Guetho Square

Ingressos: a partir de R$ 110

Vendas: Loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site www.boratickets.com.br

