Carlinhos Maia tenta reconciliação com Lucas Guimarães: “Humilhando”

Parece que o influenciador Carlinhos Maia não aceitou o término do casamento com Lucas Guimarães. Por meio das redes sociais, ele revelou que tenta reconciliação com o ex.

Em longo desabafo, o humorista contou que está se “humilhando” para conseguir retomar o relacionamento, além de revelar que ainda existe amor entre os dois.

“Esses últimos dias tenho ficado igual uma cadelinha cheirando o c* do Lucas, tentando ver se ele volta comigo. Estou me humilhando mesmo, mas só estou atrás porque sinto que ele me ama para caramba. Se eu visse no olhar dele que o amor já acabou, teria desistido”, iniciou.

“Estou com um medo da porra de ele ‘pimbar’ [sexo] com outro. E o pior, de se apaixonar. Me dei conta [de] que ele era uma das únicas pessoas que gostavam de mim quando eu era aquela gazela de cabelo espichado de chapinha. E o cara me amou mesmo feia e pobre”, completou.

Sem papas na língua, Carlinhos Maia seguiu o desabafo e falou sobre pensamentos que remetem à intimidade dele com Lucas Guimarães.

“O povo diz: ‘tenha amor próprio, se ele não te quer, se ame’. [Mas] procurei dentro de mim e só vem o rosto desse macho e o c*zã* dele, que em dias frios me aquecia e me deixava bem quentinho”, disparou.

“Eu sempre me achei o fodão, está ligado? Tudo tem que girar em torno das minhas vontades. E na moral? Eu estou achando massa que isso mudou. Pode parecer estranho, mas não estar no controle me deixou bem. Tenho chorado para c*ralh*, mas não me sinto depressivo. Me sinto normal”, disse, por fim.

