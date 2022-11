Carol Dias abre o jogo sobre pressão para corpo perfeito: ‘Tomava bronca’

Foto: Divulgação

A ex-panicat Carol Dias abriu o jogo sobre os tempos em que era assistente de palco do “Pânico da TV” e revelou ter vivido sobre pressão para ter um corpo “perfeito”.

Em entrevista ao podcast “4Talk Cast”, a atualmente educadora financeira disse existir uma “geladeira” para as que não estavam com o corpo em dia.

“Quando eu entrei no Pânico, tinha um corpão. Mas começou: ‘Tem ficar com a bunda grande’. Era uma pressão do caramba. Se tivesse um buraco, você estava fora. Tomava bronca, ficava na geladeira”, iniciou Carol Dias.

“Vai mexendo com a mente, até hoje tenho esses reflexos de me sentir… [ter que ficar bonita]. Mas agora estou mais tranquila. Não é porque me cuido, mas você começa a estudar e vê que não é só a beleza. O foco muda, é outro padrão”, completou.

Carol ficou cinco anos como assistente de palco do programa e, atualmente, faz sucesso nas redes sociais dando dicas sobre vida financeira. Apenas no perfil do Instagram, ela possui 6,8 milhões de seguidores.

