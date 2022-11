Carol Peixinho se derrete por Carla Perez em encontro: ‘Tieto’

Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Carol Peixinho encontrou a dançarina Carla Perez em Salvador e se derreteu pela esposa de Xanddy Harmonia sem nenhuma vergonha de tietá-la.

As duas estavam nos bastidores de show que reuniu apresentações de Ivete Sangalo, Thiaguinho e do próprio marido da loira, que está em carreira solo.

“Tieto desde sempre”, escreveu a esposa de Thiaguinho na legenda dos stories. Carla Perez também publicou um clique com a musa: “Delícia te encontrar, lindona”.

Golpe do pix

Carol Peixinho contou no Instagram, na manhã do domingo (4), que foi assaltada no sábado (3), em setembro. Nos stories, ela alertou que os assaltantes estão tentando usar o telefone dela para aplicar golpes.

“Ontem, fui assaltada, levaram o meu celular e alguns pertences. Os indivíduos estão utilizando o meu número pessoal para aplicar o golpe do Pix por meio do WhatsApp. Fiquem atentos e não façam transações”, alertou ela.

Apesar de alertar os seguidores sobre as tentativas de golpes, a ex-BBB não detalhou mais sobre o assalto sofrido.

