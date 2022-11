Carol Portaluppi chama atenção de biquíni em praia da Bahia

Foto: Reprodução/ Instagram

A comunidade de Caraíva, no sul da Bahia, foi o destino escolhido pela influenciadora Carol Portaluppi, filha do ex-jogador e técnico Renato Gaúcho, para curtir o período de folga.

A blogueira de 28 anos, não economizou nos clicks para mostrar aos seguidores como vem sendo aproveitar a Bahia e compartilhou fotos à beira-mar na Praia do Espelho, um dos pontos turísticos da região.

Para curtir em grande estilo, Portaluppi também não economizou financeiramente. O hotel escolhido pela filha de Gaúcho foi um esort com vista para o mar na Praia do Espelho, cujas diárias variam de R$ 900 a R$ 1,5 mil.

O espaço, que oferece ao hóspede um clima de paz e tranquilidade promete também um estilo diferente a cada acomodação, com charme e sofisticação. Entre as opções de quarto estão as suítes pé na areia, a vista parcial para o mar e a suíte com vista para o jardim do espaço.

O local também oferece uma cozinha à base de alimentos regionais e o melhor das culinárias baiana, mineira e mediterrânea. A cozinha do Maion é toda à base de alimentos regionais e muitos frescos, como as frutas e os frutos do mar.

