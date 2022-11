Carrefour abre NOVOS empregos pelo país

O Carrefour é o líder no varejo alimentar do Brasil, com marcas bem estabelecidas entregando ótimos resultados aos consumidores. Há mais de 40 anos no mercado, novas oportunidades foram anunciadas. Confira, a seguir.

Carrefour abre vagas de emprego pelo Brasil

O Carrefour está há mais de 40 anos no mercado. Essa empresa é líder no varejo alimentar do Brasil, oferecendo marcas bem estabelecidas e populares entre os consumidores.

Atualmente, além de possuir mais de 500 pontos de vendas, a marca também está presente no e-commerce. Para continuar crescendo, a equipe é parte fundamental.

Com todos os parceiros e fornecedores, a companhia faz a diferença no dia a dia de vários brasileiros. Quer fazer parte da equipe? Confira, a seguir:

Op. de Loja – Brasília / DF;

Aux. de Perecível – Cachoeirinha / RS;

Aux. de Perecível Açougue – Goiânia / GO;

Op. de Hipermercado – Campo Grande / RS;

Op. de Loja – Entre Rios / BA;

Padeiro – Ribeirão Preto / SP;

Repositor (a) – Curitiba / PR;

Op. de Loja – Curitiba / PR;

Agente de Fiscalização – São Bernardo do Campo / SP;

Op. de Loja – Ponta Grossa / PR;

Téc. de Manutenções – Todo o Brasil;

Aprendiz – São Paulo / SP;

Frentista – São Vicente / SP.

Como se candidatar

O processo seletivo para os cargos citados segue aberto. Acesse o site 123empregos, encontre a vaga que deseja concorrer e, na sequência, envie todas as informações solicitadas para a empresa.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.