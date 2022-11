Carrefour é uma empresa de mercados, hipermercados, atacadista e lojas de conveniência, que está no mercado de trabalho há mais de 50 anos. Atualmente conta com cerca de 12 mil lojas espalhadas em 30 países diferentes. Hoje, o grupo está divulgando várias novas oportunidades de emprego. Confira, a seguir.

Carrefour abre vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A empresa cresce cada dia mais e junto com ela, cresce as novas oportunidades de emprego. Desta forma, a rede contrata várias pessoas todos os dias. As vagas, a seguir, são para aqueles que querem inovar no mercado de trabalho.

Apenas no Brasil, o Carrefour possui cerca de 150 mil funcionários. Todos unidos em um só propósito, trazer uma alimentação de qualidade e acessível às famílias brasileiras. O grupo oferece uma remuneração compatível ao mercado de trabalho e vários outros benefícios. Confira as vagas a seguir.

Analista Fiscal – Porto Alegre/RS;

Analista Sênior de Auditoria interna – São Paulo;

Coordenador de Auditoria interna – São Paulo;

Consultor de Auditoria interna – São Paulo;

Analista de Educação e Treinamento Jr – São Paulo;

Analista de processos Operacionais – São Paulo;

Vendedor Eletro – Ribeirão Preto/SP;

Jovem aprendiz – José Bonifácio;

Operador de Loja – São José do Rio Preto/SP;

Operador de caixa – Belvedere;

Agente Fiscalização – São Caetano do Sul/SP.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas ofertadas, basta seguir as orientações do site 123 empregos. Em seguida, mandar um currículo para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.