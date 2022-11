Carro com material de campanha eleitoral capota na Paralela

Foto: TV Bahia

Um carro capotou na Av. Paralela, em Salvador, nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (1). De acordo com informações da TV Bahia, o acidente aconteceu por volta das 5h na altura da entrada para Orlando Gomes, sentido Aeroporto.

O motorista do veículo não sofreu ferimentos. De acordo com o condutor, em conversa com a repórter Giana Matiazzi, da TV Bahia, o carro estava sendo utilizado durante a campanha eleitoral.

Foto: TV Bahia

Ao jornal, o motorista afirmou que seguia para casa, em Mussurunga, quando capotou o veículo e não sabe informar o que causou o acidente. Nas ruas, santinhos acabaram ficando espalhando pelas ruas, além de óleo.

Ao iBahia, a Transalvador confirmou que o veículo foi removido do local por um guincho que chegou por volta das 5h45. As vias na Paralela já foram liberadas, e o alerta para os motoristas e motociclistas que passam pelo local é de atenção devido ao óleo derramado.

A Limpurb foi acionada para fazer a limpeza do local.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.