CARTÃO DE CRÉDITO SEM LIMITE: existe mesmo ou não? Saiba mais a respeito

Você talvez já tenha ouvido falar por aí de instituições financeiras que oferecem um cartão de crédito sem limite. Talvez de início faça brilhar os olhos: fazer compras de valores altos, parcelar um monte de mercadorias sem comprometer o limite, mas, não é bem assim.

Apesar de algumas empresas usarem o termo “cartão de crédito sem limite”, o mais apropriado seria dizer sem limite predeterminado. Entenda melhor o que isso significa com a matéria desta segunda-feira (28) do Notícias Concursos.

Como funciona o limite do cartão de crédito?

O limite do cartão de crédito, como o próprio nome diz, é um crédito que uma instituição financeira te dá para que você utilize em compras ou contas. Funciona quase como um empréstimo: todo mês você tem esse valor pré-aprovado pela empresa para tomar emprestado. Se pagar até o prazo (o dia de vencimento da sua fatura), não tem juros.

Esse valor de crédito oferecido pela instituição é o limite. Ele é o máximo que você pode gastar no seu cartão. Ele não pode ser ultrapassado a não ser que haja uma negociação com o próprio banco/instituição. Para estabelecer o valor do limite, a empresa considera vários fatores, como a sua renda, seu histórico como pagador e outros elementos da sua vida financeira.

Como funciona esse “cartão de crédito sem limite”?

A maior parte dos cartões de crédito no Brasil possui limite de crédito preestabelecido de despesas. Quando não existe esse limite explícito, não quer dizer que o valor é infinito.

A operadora do cartão conhece a renda dos clientes, seus comportamentos de compra e o histórico de pagamentos de cada um. É por isso que dificilmente uma empresa irá oferecer um cartão de crédito sem limite algum: isso aumentaria muito a chance de o cliente perder o controle e não pagar o “empréstimo”.

Ou seja: os tais cartões “unlimited”, na verdade, só não têm um valor determinado específico. Contudo, podem ter as transações recusadas caso a instituição acredite que o cliente está ultrapassando suas possibilidades de arcar com a fatura.

A diferença real está entre o cliente saber ou não saber exatamente o limite disponível para compra. Vale lembrar que tanto os cartões de limite alto quanto os cartões sem limite predeterminado são oferecidos para poucos clientes, devido aos requisitos mínimos, como renda e histórico financeiro.

Então, não caia na armadilha de gastar mais do que pode contando com o cartão de crédito sem limite. Isso porque, limite em excesso, pode fazer com que você se endivide com muito mais facilidade.