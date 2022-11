Cartão integração do metrô já pode ser recarregado pelo Whatsapp

Foto: Divulgação

O cartão de integração utilizado pelos usuários do Sistema Metroviário de Salvador já pode ser recarregado pelo Whatsapp. O serviço é inédito no país e entra em vigor a partir desta quarta-feira (23).

Segundo informações da CCR Metrô, empresa responsável pelo sistema, esse atendimento chega para somar aos diversos meios de pagamento já disponibilizados. Entre eles: Pix, dinheiro, cartão de débito e crédito nas máquinas de autoatendimento das estações de metrô.

O cliente também pode adquirir créditos por meio dos aplicativos PicPay, RecargaPay e Banco do Brasil (para correntistas) e da rede credenciada.

“O atendimento pelo Zap irá liberar a carga para que esta seja ativada em qualquer estação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas”, detalha o coordenador de Arrecadação e Clearing da CCR Metrô Bahia, Frederico Pimentel.

Como ter acesso ao sistema

Para ter acesso, o cliente vai abrir um atendimento virtual da CCR Metrô Bahia, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, ele poderá realizar um pedido de recarga. Na sequência, é só efetuar o pagamento por meio de uma chave Pix.

Para ativar os créditos adquiridos, basta passar o cartão no validador de carga presente em todas as estações de metrô ou diretamente nas catracas de acesso.

O sistema dos cartões do metrô também ajuda no gerenciamento do saldo. Todas as vezes que o cartão de integração ficar com saldo inferior a duas passagens, o display da catraca do metrô apresenta a mensagem “Recarregue o seu Cartão”. Desta forma, é possível programar o melhor momento para uma nova recarga e ainda escolher a opção mais prática.

Vale ressaltar que o ‘O Zap da CCR Metrô Bahia’ é gratuito e oferece também informações sobre o sistema. Ao acessar a ferramenta, o cliente poderá saber mais sobre gratuidade, integração entre modais, contato da Ouvidoria, entre outras informações sobre o metrô.

