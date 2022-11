Carteira de Trabalho Digital: veja como emitir o documento com ESTES passos

Cada dia mais a tecnologia vem avançado e ajudando milhares de brasileiros em suas rotinas. Em 2019, o Governo Federal lançou a Carteira de Trabalho Digital. O seu principal objetivo é facilitar o acesso dos trabalhadores as suas informações laborais sem a necessidade de carregar a versão física do documento.

Todas as informações do trabalhador ficam disponível através da carteira de trabalho digital, desse modo, pela internet é possível verificar os dados pessoais e o histórico do servidor. Além disso, empresas podem contratar um novo funcionário apenas com a versão digital do registro de trabalho.

Em poucos anos de vigência, a plataforma já contabiliza mais de 344 milhões acessos, sendo o aplicativo mais baixado no portal gov.br. De acordo com o governo, 270 milhões desses acessos foram feitos apenas no primeiro ano, em 2020, em decorrência da pandemia da Covid-19.

Veja as seguir as respostas das principais dúvidas sobre a carteira de trabalho digital.

Como surgiu a Carteira de Trabalho Digital?

O aplicativo da carteira digital existe desde 2017, mas só passou a ser aceito como equivalente à versão física em 2019, por meio da sanção da Lei da Liberdade Econômica. A intenção central da legislação foi facilitar os processos processos relacionados a empresas e contratos.

Neste sentido, a carteira pode ser usada para comprovar uma relação empregatícia. Nela, há bastante informações importantes, como o cargo do empregado, seu salário, data de admissão, férias, entre outras. Vale ressaltar que o trabalhador que atua com a carteira assinada tem direito a vários benefícios.

O mesmo de trabalhador com a carteira assinada é ser amparado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A partir do momento em que se é contratado por este regime, o cidadãos deve receber, em média, cinco dias o registro da sua admissão na carteira.

Como criar a Carteira de Trabalho Digital?

Crie uma conta no portal gov.br; Depois selecione a opção “Carteira de Trabalho Digital”; Clique em “solicitar” e depois em “Quero me Cadastrar”; Feito isto, preencha seus dados conforme as orientações; Pronto, agora acesse o aplicativo pelo ícone da Carteira de Trabalho Digital.

Como realizar uma consultar na Carteira de Trabalho Digital?

Acesse o aplicativo já instalado no celular; Entre com seu CPF e senha do site gov.br; Na página inicial, é possível conferir as últimas anotações no documento; Em “Contratos”, localize as empresas nas quais você já trabalhou; Já na página “Enviar”, veja as opções para salvar os dados da sua carteira e enviá-la para algum contato; Por fim, na guia de Benefícios, consulte os auxílios que você tem direito.

O que pode ser consultado na Carteira de Trabalho Digital?

Informações sobre contratos de trabalhos atuais e antigos;

Gráficos de remunerações;

Tempo de serviço em cada contrato;

Média salarial do empregado;

Solicitação o seguro-desemprego;

Calendário do Abono Salarial PIS/Pasep ;

; Repasses do INSS e FGTS.