Carteira DIGITAL libera até R$ 550 para indicar aplicativo para amigos; saiba como fazer

Após a crise econômica causada pela pandemia da Covid-19, muitos brasileiros tentam se reerguer financeiramente. Para isso, buscam alternativas de conseguirem ganhar um dinheiro extra.

Com as inovações da tecnologia, atualmente muitos cidadãos podem receber recursos por meio do celular ou computador. Pensando nisso, a carteira digital PicPay está possibilitando que seus clientes recebam mais de R$ 500 executando uma tarefa simples. Ficou interessado? Continue acompanhando a matéria e veja como receber esse valor.

PicPay oferece até R$ 5 mil para clientes

Atualmente, o PicPay é uma das maiores fintechs do país. De acordo com especialistas, o crescimento da carteira digital tem sido constante, sendo comparado aos demais bancos digitais do Brasil.

Como já mencionado, atualmente, a carteira digital PicPay paga até R$ 550 para os clientes que participam da sua ação “Indique e Ganhe”. É importante destacar que esse é o valor máximo da promoção. Portanto, os usuários não podem receber recompensas acima desse nível.

De acordo com a fintech, existem duas modalidades da ação Indique e Ganhe. O aplicativo informa que um deles é destinado aos clientes antigos, enquanto o outro fica disponível para novos usuários.

Confira, portanto, como participar da ação e ganhar um dinheiro extra com a fintech.

Para clientes antigos

Acesse o aplicativo PicPay;

Na página inicial, clique no ícone do presente;

Na página “Indique e Ganhe”, copie o código de indicação;

Em seguida, compartilhe o código com seus contatos;

Assim que o seu convidado utilizar o código no momento da inscrição e seguir as instruções da plataforma, você receberá um pagamento no valor de R$ 10.

Para novos clientes

Acesse o aplicativo PicPay;

Se for a sua primeira vez acessando o aplicativo, informe seus dados para fazer o cadastro;

Em seguida, você deve inserir o código promocional;

Cole o código enviado pelos clientes antigos;

Pronto! Ao confirmar o cadastro, você receberá um cashback de R$ 10.

É importante salientar que há um limite de indicação de 55 amigos, o que significa que pode ganhar até R$ 550,00.

Como conseguir dinheiro com o PicPay

É sabido por todos que, em momentos de crise econômica, um dinheiro extra é muito bem-vindo e com o PicPay, o usuário só precisa baixar o aplicativo, que é totalmente gratuito e começar a ganhar. Veja como receber pelo app:

Guarde dinheiro na carteira digital

Com retorno de mercado, para quem guarda seu dinheiro na carteira digital PicPay, há um rendimento igual a 105% do CDI e vale para quantias de até R$ 100 mil. O saldo tem segurança garantida, na forma de títulos públicos federais, basta depositar e começar a ganhar.

Cashback

A terceira forma de ganhar um valor extra com o aplicativo é aproveitar as promoções de cashback que ele oferece. O cashback funciona de várias maneiras, desde o pagamento de recibos, até a compra em lojas exclusivas, bem como pagamento em lojas físicas parceiras.

A empresa geralmente notifica os clientes sobre quaisquer novas promoções e, em alguns casos, eles podem até receber 30% de volta. Dependendo do perfil, você pode receber diversas promoções que incentivam o uso do app, como: pagar amigos ou contas e receber reembolso parcial. Algumas das opções mais conhecidas da empresa são normalmente:

Devolução de 5% a 20% no pagamento parcelado;

Cashback de 5% a 15% ao realizar pagamento aos amigos;

5% a 10% no pagamento de contas com cartão de crédito.