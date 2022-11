Casa de acolhimento para LGBTQIAPN+ é reaberta em Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Mulheres e pessoas LGBTQIAPN+ vão ter em Salvador, a partir de dezembro, um novo espaço com prestação de serviços, atendimentos básicos e, acima de tudo, acolhimento. Idealizado pela ativista Sandra Muñoz, o projeto será reaberto na capital baiana, após passar alguns anos fechado.

Em um novo formato, com suporte de advogados, assistentes sociais e psicólogos, o nome da iniciativa homenageia a vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018 no Rio de Janeiro e que era uma personalidade lésbica com atuações em prol da causa LGBTQIAPN+.

Em entrevista ao Fervo das Cores, do Portal iBahia, Sandra relembrou que a ideia do projeto surgiu ainda na adolescência, após passar por um período difícil ao lado da mãe. “Minha mãe sofreu violência doméstica e ela sempre me ensinou que precisamos acolher as mulheres. Uma vez, quando cheguei em casa, falei que não iria deixar mais ela apanhar. Foi então que ela me disse que as agressões já aconteciam há mais de 20 anos e que o objetivo dela era fazer com que eu me tornasse um ‘monstro’ para ajudar outras mulheres a não passarem por isso”, disse.

Atualmente com 50 anos de idade, a ativista sempre realizou as ações em sua própria residência, recebendo pessoas de diversas regiões do país. Segundo Muñoz, na fase inicial, o projeto não tinha um nome específico, mas agora levará o nome da vereadora Marielle Franco “por reconhecimento à luta dela pelos LGBT’s”.

Anteriormente, as pessoas interessadas em ser acolhidas pela Casa não tinham um prazo para permanecerem no local. No entanto, a partir de agora, haverá um acompanhamento durante seis meses.

“No início, todos sabiam onde ficava o nosso espaço. Agora será em um endereço sigiloso, por questão de segurança. Além disso, também teremos um escritório, que vai contar com psicólogo, assistente social, serviço de enfermagem, entre outras coisas. Após a pessoa ficar três meses na Casa, ela vai passar por um acompanhamento para identificar se tem condições de ficar mais três meses com a gente ou não”, destacou.

Os interessados em ser acolhido pela Casa Marielle Franco podem entrar em contato através do e-mail casamariellefrancobr@gmail.com, do WhatsApp (71) 99152-9437 ou do perfil no Instagram @casinhamariellefranco.

