Casa de Gal Costa em Trancoso se transforma em pousada

Foto: Reprodução

Gal Costa sempre amou a Bahia e o que poucas pessoas sabem é que ela tinha uma casa em Trancoso, distrito da cidade de Porto Seguro, sul da Bahia. A propriedade está localizada na Praia dos Nativos e foi a base para construção da Pousada Estrela D’Água, uma das mais conhecidas da região pelo alto padrão.

Com a morte da artista, no dia 9 de novembro, o espaço de hospedagem prestou uma homenagem a Gal com uma publicação. Na legenda, eles escreveram: “Com o coração apertado, nos despedimos de Gal Costa. A Pousada Estrela D’Água tem uma ligação especial com a cantora, pois começou a partir da compra da casa de Gal. Como forma de homenagem, relembramos ela cantando em Trancoso. Descanse em paz!”

Foto: Reprodução

No vídeo, a cantoral Gal canta a música “Luz do Sol”, composta por Caetano Veloso. Abaixo, você confere a homenagem completa.

Hoje, a Estrela D’água conta com 28 acomodações, incluindo quatro bangalôs, que seguem a expressão “pé na areia” por ficarem a beira-mar. A estrutura oferece ainda duas piscinas (uma com hidromassagem), spa, sala de estar com TV, sala de jogos, redário, boutique e estúdio de ginástica.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.