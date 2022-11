Casa do Pica-Pau abre vagas de emprego pelo país

A Casa do Pica-Pau trabalha em várias áreas: varejo de refrigeração, máquinas, equipamentos e ferramentas para o setor agrícola do país. Para se tornar uma grande referência no setor, novos cargos foram divulgados. Confira, a seguir.

A Casa do Pica-Pau, fundada em 1996, atua em várias áreas do mercado, como: varejo de refrigeração, equipamentos, ferramentas e máquinas para o setor agrícola do país.

O ambiente de trabalho da companhia é dinâmico, desafiador e inclusivo. Há mais de 50 anos no segmento, novos cargos foram anunciados pela marca.

Essa empresa também atua na produção de proteína animal e de grãos. O processo seletivo segue aberto na internet. Confira, a seguir:

Ana. de Crédito – Goiânia / GO;

Ana. de Dados – Goiânia / GO;

Aux. de Logística – Goiânia / GO;

Coordenador de Nutrição Animal – Goiânia / GO;

Especialista em Experiência do Cliente – Goiânia / GO;

Especialista em Estratégia de Marketing – Goiânia / GO;

Estágio em Logística – Goiânia / GO;

Gerente de Logística – Goiânia / GO;

Mecânico de Máquina Agrícolas – Jussara;

Operador (a) de Empilhadeiras – Goiânia / GO.

Como se candidatar

Através do ambiente de trabalho dinâmico, acolhedor e cheio de oportunidades, a empresa está recrutando novos profissionais. O processo seletivo pode ser acessado através da internet. Nesse caso, entre no site 123empregos e encontre todas as informações necessárias.