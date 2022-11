Casa Nova (BA) abre concurso público com 346 vagas para diferentes áreas e níveis de escolaridade

A Prefeitura de Casa Nova, no estado da Bahia, irá contratar, por meio de concurso público, 346 novos servidores municipais para aturarem em diversas áreas, em especial na área da saúde e da educação.

As oportunidades são para profissionais com ensino fundamental, médio / técnico e superior.

A banca responsável pela organização do concurso é o Instituto IBID.

Vagas e salários Casa Nova BA

A Prefeitura de Casa Nova, na Bahia, abre concurso público para preenchimento de 346 vagas, mais formação de cadastro reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre os seguintes cargos de nível fundamental, médio e superior:

Nível fundamental

Agente de portaria – 60 vagas;

Auxiliar de serviços gerais – 100 vagas;

Gari – 60 vagas;

Nível médio / técnico

Agente comunitário de saúde – 41 vagas;

Agente de trânsito – 20 vagas;

Nível superior

Assistente Social – 3 vagas;

Bioquímico – 1 vaga;

Nutricionista – 2 vagas;

Psicólogo – 2 vagas;

Professor de Ensino Fundamental I – 36 vagas;

Professor de Educação Especial – 12 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Educação Física – 1 vaga;

Professor de Ensino Fundamental Inglês – 2 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Matemática – 2 vagas;

Professor de Ensino Fundamental Ciências – 1 vaga;

Professor de Ensino Fundamental II Geografia – 1 vaga;

Professor de Ensino Fundamental II Língua Portuguesa – 3 vagas;

Para concorrer a uma das vagas oferecidas pela Prefeitura de Casa Nova, o candidato precisa ter formação na área desejada ao cargo. Além disso, o candidato precisa ser brasileiro, ter mais de 18 anos, estar com CPF regularizado e em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Outros requisitos importantes (que variam de acordo com cada cargo) podem ser consultados na íntegra no edital do concurso.

Os salários variam entre R$ 1.212,00 a R$ 2.150,00, para uma jornada entre 20 e 40 horas semanais.

Inscrições Casa Nova BA

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso público para a Prefeitura de Casa Nova devem realizar a inscrição no período de 07 de novembro de 2022 a 12 de dezembro de 2022, diretamente pelo site do Instituto IBID.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 150, dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Para os candidatos que se enquadram nos requisitos do edital é possível solicitar a isenção da taxa de inscrição unicamente no dia 09 de novembro de 2022.

Etapas concurso Casa Nova BA

O concurso público para a Prefeitura de Casa Nova contará com prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório, comum para todos os cargos.

A prova objetiva será composta por questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

Para os cargos de professor haverá ainda avaliação de títulos.

A data de aplicação da prova objetiva para todos os cargos é 13 de março de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o concurso público para Prefeitura de Casa Nova.