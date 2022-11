Casal acusa homem por ameaças e ofensas racistas em Salvador

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um casal de empresários acusa o dono de um ponto comercial por ameaças e ofensas racistas em um aplicativo de mensagens, em Salvador. A Polícia Civil investiga a denúncia.

De acordo com Max e Josy Lima, as ameaças começaram após abrirem uma loja física de revena de carros na Rua da Polêmica, na Avenida ACM. Eles alugaram o imóvel com o homem que acusam de injúria racial.

Segundo a mulher contou à TV Bahia, os problemas começaram na hora de fechar o contrato.

Mesmo sem definir como ficariam as divergências do contrato, Max e Josy disseram que fizeram o pagamento de R$ 15 mil relativos a três meses de aluguel. No entanto, o desentendimento entre eles e o proprietário, aumentou.

O casal teria recebido ofensas racistas por mensagens de um aplicativo de celular. Josy e Max também relataram que o dono do imóvel aparecia sem autorização na loja, em momentos em que o local não está aberto.

Por isso, além da denúncia de racismo o casal prestou queixa de ameaça e invasão. De acordo com a lei do inquilinato, o dono do imóvel depois de alugar só pode entrar com autorização.

Os empresários fecharam a loja por não se sentirem seguros para continuar a trabalhar no local. A Polícia Civil informou que testemunhas vão prestar depoimentos e o suspeito de cometer os crimes foi intimado e será ouvido na 6ª Delegacia Territorial (DT) de Brotas.

Além da queixa na delegacia, o casal também acionou o Ministério Público da Bahia (MP-BA), que disse que um promotor vai avaliar o caso para tomar as medidas cabíveis.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.