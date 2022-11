Casal que estava em avião que bateu em caminhão e pegou fogo, posta foto e viraliza na web: ‘Segunda chance’

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um casal que estava dentro do avião da Latam que bateu em um caminhão na pista de decolagem, na última sexta-feira (18), no aeroporto internacional do Peru, viralizou após publicar uma foto após o acidente.

“Quando a vida te dá uma segunda chance”, escreveu Enrique Varsi-Rospigliosi, acompanhado do que aparenta ser a esposa. Ao fundo, o avião aparece com asa quebrada, no chão e sujo do que parece ser o gás do extintor que apagou as chamas.

O avião um Airbus A320Neo, prefixo CC-BHB, estava prestes a decolar quando o acidente aconteceu. De acordo com o g1, a o Corpo de Bombeiro informou que a emergência ocorreu após às 15h25 de Lima, cerca de 13h25 no Brasil.

Segundo o “El Comércio”, Mario Casaretto, chefe do Corpo de Bombeiros disse que quatro unidade de atendimento dos bombeiros foram empregadas no incidente. A administradora do aeroporto, Lima Airport Partners, disse em nota que os dois bombeiros que estavam no caminhão no momento da batida morreram.

Segundo a Latam, o acidente tinha a rota Lima-Juliaca, uma cidade no interior do Peru e que a sala de gerenciamento em crises está levantando informações para atender passageiros, tripulação e equipe de solo.

Segundo dados do site Flightradar24, que faz monitoramento de aeronaves, o avião estava a 238 km/h no momento da decolagem.

A foto do casal já foi curtida por mais de 186,1 mil pessoas e recompartilhada por mais de 12,4 mil. Um outro passageiro também publicou uma foto de dentro do avião, logo após o impacto, mostrando as chamas que atingiram a aeronave.

