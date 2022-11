Casemiro e gol anulado viram memes em vitória do Brasil na Copa

Foto: Reprodução/Twitter

A Seleção Brasileira venceu a disputa contra a Suíça e segue na competição em busca do título de campeã da Copa do Mundo 2022, no Catar.

No segundo jogo do Brasil na competição, a seleção venceu pela primeira vez o país em uma Copa do Mundo por 1×0.

Mas, além dos jogadores da seleção, os internautas fizeram a alegria da web com a criação de memes sobre o jogo do Brasil na Copa do Mundo.

Teve gente confundindo o jogador Casemiro com o streamer, além de diversas publicações fazendo brincadeira com o gol anulado. Confira a lista de memes que tiveram grande repercussão no Twitter:

O cara faz cobertura ao vivo enquanto faz um gol na copa simultaneamente Casemiro mto foda — carol lins 3×4 (@carolinelins) November 28, 2022

isso mesmo suíça agora nos sirva o chocolate e repita comigo “sim senhora dona brasil” — paiva (@paiva) November 28, 2022

queria reencarnar no goleiro da Suíça e fazer 3 gols contra depois voltar pra minha forma humana e ver ele sendo apedrejado em praça publica pelo proprio time — karla ruindade pura 🇧🇷 (@heejincitou) November 28, 2022

