Cashback, dinheiro de volta para você: entenda o que é, como funciona e quais as vantagens para você

Você já ouviu a expressão “Cashback”? Ela se tornou muito famosa nos últimos tempos e significa “dinheiro de volta”, na tradução do inglês.

O cashback se tornou muito famoso nos últimos tempos, principalmente no E-commerce brasileiro. Isso porque a sua metodologia traz muitos benefícios tanto para os consumidores quanto para os logistas.

Os consumidores são quem mais ganham, pois através da política do “dinheiro de volta”, podem receber parte do dinheiro que pagaram em suas compras.

Quer saber mais sobre como funciona e como participar? Então confira a matéria na íntegra e aproveite todas as vantagens que o cashback pode te oferecer!

Como funciona o cashback?

A funcionalidade prática do cashback é muito simples. Primeiramente, o cliente precisa fazer parte de algum dos programas disponíveis no mercado. E, atualmente, existem inúmeros para você escolher!

Agora, é só realizar uma compra. Você pode comprar um produto físico, digital ou mesmo adquirir um serviço. Ao comprar através de um dos programas, você pagará o valor integral do produto ou serviço. No entanto, receberá parte do dinheiro de volta.

Cada programa possui as suas próprias regras. Além disso, a porcentagem de cashback a ser adquirido pode variar muito. Algumas empresas oferecem 5%, 10%, 15% e até mesmo 20% de cashback.

Geralmente, é necessário acumular um valor mínimo para resgatar. Após alcançar a meta, você poderá resgatar o dinheiro ou mesmo obter um excelente desconto na sua próxima compra.

Quais são as vantagens do Cashback?

No programa de cashback todo mundo sai ganhando! Quem não deseja receber parte do dinheiro gasto em compras de volta, não é mesmo? Pode até parecer pegadinha!

No entanto, as empresas também tem muitas vantagens ao oferecer o programa de resgate de dinheiro. Isso porque, através dele, ela consegue fidelizar os clientes, que volta a comprar em seu estabelecimento em busca de novos produtos e mais descontos. Assim, o relacionamento entre empresa-cliente cresce em nível de satisfação.

Além disso, todo o processo é livre de muita burocracia.

É seguro participar?

Esta é uma das perguntas mais comuns entre aqueles que ainda estão conhecendo os programas de cashback. A respostas é sim, você pode confiar, pois é inteiramente seguro.

Mas, mesmo assim, é importante você ficar atento. Hoje em dia, existem inúmeros programas de devolução de dinheiro. Por isso, você deve conhecê-los muito bem antes de se cadastrar.

Por isso, veja a experiência de outras pessoas que já utilizam o aplicativo. O que elas dizem? Estão satisfeitas? Já tiveram algum problema que não foi solucionado com facilidade? Essas são informações valiosas!

Por fim, a nossa dica é que você sempre opte por programas que são conhecidos e já estejam consagrados no mercado. Isso aumenta a sua confiabilidade e segurança. Pesquise a satisfação do cliente dessas plataformas e o que as pessoas estão falando sobre elas.

Quais são os melhores aplicativos de cahback?

Como você já viu, existem números aplicativos de cashback. Para te ajudar a escolher, selecionamos algumas opções que são confiáveis e vantajosas. Confira a nossas seleção!

Ame Digital

A Ame Digital é o programa de cashback das Lojas Americanas. Para participar, basta baixar o aplicativo no seu celular e realizar o seu cadastro. Ao realizar uma compra na Americanas ou um de seus parceiros, escolha pagar com o aplicativo. Assim, você receberá parte do dinheiro de volta, na sua carteira digital, no próprio Ame Digital.

Beblue

Esta é uma opção para compras em lojas físicas. Para utilizá-la, o lojista precisa ter uma máquina Beblue. Assim, o cliente consegue pagar as suas compras no crédito ou débito. O resgate do cashback pode ser feito após atingir o mínimo de R$ 20.

Cashback Méliuz

A Méliuz é um programa de cashback parceiro das maiores lojas online do Brasil. Além disso, você também pode participar do programa e ter vantagens em lojas físicas do país.

Ao acumular R$ 20, você poderá transferir o valor para a sua conta digital e fazer o resgate.

Banco Inter

O Banco Inter conta com a aba “Inter Shop” em seu aplicativo. Assim, quando os clientes realizam compras através desta opção, podem receber parte do seu dinheiro de volta.

O resgate é feito diretamente na sua conta bancária ou no cartão de crédito.

PicPay

O PicPay é uma das carteiras digitais mais famosas do Brasil. E ela não poderia ficar de fora das vantagens do cashback! Assim, os seus clientes podem receber parte do dinheiro de volta ao realizar compras pelo app.

Ao resgatar o valor disponível, você poderá utilizá-lo em pagamentos e transferências dentro do próprio aplicativo.