Casos de jogadores com sintomas gripais aumentam na seleção

Lucas Paquetá foi um dos jogadores que apresentaram sintomas de gripe / Foto: Lucas Figueiredo / CBF

Os casos de jogadores da seleção brasileira com sintomas gripais aumentaram nos últimos dias na Copa do Mundo do Catar. O último caso foi de Neymar, que está em recuperação de uma lesão no tornozelo direito. O camisa 10 sentiu uma indisposição na tarde de segunda-feira (28), mas o caso não preocupa, segundo a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O jogador não esteve presente no estádio durante a vitória do Brasil contra Suíça, na vitória por 1 a 0, que garantiu a vaga de forma antecipada às oitavas de final do Mundial.

Vini Jr contou depois da partida que Neymar sentiu febre e que “destá um pouco mal”. “Ele ficou triste que não pôde vir, está um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também, mas torcendo para que ele se recupere o mais rápido possível”, afirmou o atacante.

O caso de Neymar não é o primeiro de indisposição no grupo que está no Catar. Antony perdeu dois treinamentos depois do jogo contra a Sérvia, devido a um mal-estar e apresentou sintomas gripais. O mesmo aconteceu com Lucas Paquetá. O protocolo da Fifa não exige exame de covid-19 nem o uso de máscaras.

A comissão técnica não se preocupa porque tanto Paquetá como Antony treinaram posteriormente e participaram da partida contra a Suíça. O meio-campista foi titular e saiu no intervalo. O atacante entrou na etapa final.

