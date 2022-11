Cássia Kis participa de protesto bolsonarista no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução / Twitter

A atriz Cássia Kis participou de um ato bolsonarista nesta quarta-feira (2) no Rio de Janeiro. Nas imagens, publicadas nas redes sociais, intérprete de Cidália de ‘Travessia’, chega a ajoelhar no chão durante uma oração.

Nas manifestação, Kis e demais apoiadores do candidado derrotado nas eleições, Jair Bolsonaro (PL), gritaram “livrai-nos do comunismo”. Ela também foi flagrada com um terço nas mãos.

Nos últimos dias, o nome da veterana global foi um dos mais comentados nas redes sociais. A atriz proferiu comentários homofóbicos em uma live com Leda Nagle e foi criticada por famosos e anônimos.

“Não existe mais o homem e a mulher, mas a mulher com mulher e homem com homem, essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando. Duas meninas dentro de uma escola se beijando, onde há um espaço chamado beijódromo”, disse.

“O que está por trás disso? Destruir a família. Destruir a vida humana? Porque onde eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, continuou a atriz.

Por fim, ela afirmou que apenas a mulher tem a capacidade biológica de reprodução e questionou como seria o futuro da família brasileira.

“Se você tem um casal gay é uma coisa quando eles querem adotar uma criança, mas e quando não tiver mais [o desejo]? Afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher. Aí, você precisa de um óvulo e espermatozoide, sim”, completou.

