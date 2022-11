Castramóvel inicia atendimento gratuito em shopping de Salvador

Foto: Divulgação

O Castramóvel, serviço itinerante de castração de cães e gatos promovido pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador, está no estacionamento externo do Salvador Norte Shopping até 30/12. Nesse período, serão disponibilizadas 600 castrações/mês, tanto para machos quanto para fêmeas, sempre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, mediante agendamento prévio pelo e-mail agendamento.dipa@gmail.com.

Para ter acesso à castração do animal, o tutor precisa apresentar RG, cartão do SUS de Salvador, comprovante de residência na capital baiana, bem como o comprovante de vacina antirrábica com até um ano de aplicação no animal, que deve ser conduzido para a cirurgia em jejum. Em seguida, os animais passam por avaliação veterinária, antes de serem autorizados para a cirurgia.

O procedimento, além de evitar a reprodução irregular, também contribui para prevenir algumas doenças.

“O procedimento de castração demora de 20 a 40 minutos, o animal é sedado, portanto é um procedimento indolor. Mas o tutor precisa ficar atento aos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico veterinário, como o uso dos medicamentos e dos acessórios que dificultam que o animal tenha acesso ao local da cirurgia”, explicou a titular da Dipa, Michelle Holanda.

