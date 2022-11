CBF promete aumento de 50% da receita na Copa do Nordeste

Foto: Divulgação / CBF

Os times que disputarão a Copa do Nordeste 2023 terão um aumento de 50% nas receitas. A promessa foi feita pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) em reunião realizada na quinta-feira (10) com representantes dos 28 times que vão participar do torneio regional.

Apesar de garantir o aumento de 50% nas receitas dos clubes participantes, a entidade ainda não divulgou os valores brutos para a próxima edição da Copa do Nordeste.

Formato

A competição regional começará no dia 5 de janeiro.

O “pré-Nordestão” terá 16 equipes, oito a menos do que em 2022. Nessa fase, haverá duas eliminatórias, ambas disputadas em jogo único, na casa do time melhor ranqueado na CBF.

A fase de grupo, que já conta com 12 times classificados, começará no dia 22 de janeiro. O sorteio dos grupos acontecerá no dia 10 de novembro.

Os times baianos garantidos no Nordestão são Bahia e Atlético de Alagoinhas (atual campeão baiano). Além deles, os outros clubes são: ABC (RN), Campinense (PB), Ceará (CE), CRB (AL), Fluminense (PI) Fortaleza (CE), Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sergipe (SE) e Sport (PE).

O Vitória disputará a fase classificatória e deve estrar no dia 5 de janeiro.

Os 16 times classificados (os 12 mais os quatro do Pré-Nordestão) serão divididos em dois grupos de oito. O regulamento segue o mesmo das últimas duas temporadas. Os times de um grupo enfrentarão os do outro, totalizando oito rodadas. Os quatro primeiros colocados avançarão às quartas de final, que serão em jogo único, assim como as semifinais. Só a grande final acontecerá em ida e volta.

Premiação

Neste ano, a premiação para o campeão será maior. O vencedor da Copa do Nordeste poderá faturar R$ 6,4 milhões. Todas as fases tiveram reajuste. Quem entrar na fase preliminar, por exemplo, já terá garantido pelo menos R$ 120 mil.

Times que disputarão o Pré-Nordestão

AL: ASA (estadual)

BA: Jacuipense (estadual) e Vitória (ranking CBF)

CE: Caucaia (estadual) e Ferroviário (ranking CBF)

MA: Cordino (estadual) e Moto Club (ranking CBF)

PB: Sousa (estadual) e Botafogo-PB (ranking CBF)

PE: Retrô (estadual) e Santa Cruz (ranking CBF)

PI: Altos (estadual)

RN: Potiguar de Mossoró (estadual) e América-RN (ranking CBF)

SE: Falcon (estadual) e Confiança (ranking CBF)

Calendário

A CBF atendeu ao pedido das federações e estendeu a Copa do Nordeste para laém do período dos campeonatos estaduais. Dessa forma, a competição regional vai invadir o calendário do Campeonato Brasileiro, com final prevista para o dia 5 de maio.

Datas da Copa do Nordeste:

Pré-Copa #1 – 5 de janeiro

Pré-Copa #2 – 8 de janeiro

Rodada #1 – 22 de janeiro

Rodada #2 – 5 de fevereiro

Rodada #3 – 15 de fevereiro

Rodada #4 – 18 de fevereiro

Rodada #5 – 22 de fevereiro e 1º de março

Rodada #6 – 5 de março

Rodada #7 – 8 de março e 15 de março

Rodada #8 – 22 de março

Quartas de final – 26 de março

Semifinais – 29 de março

Finais – 19 de abril e 3 de maio

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.