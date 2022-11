CCR tem NOVOS empregos em São Paulo; veja os cargos

A empresa CCR trabalha com serviços de infraestrutura para a mobilidade da população. O foco do grupo está na construção de rodovias, aeroportos e mobilidade urbana. A companhia está presente em mais de 10 estados brasileiros e conta com mais de 15 mil funcionários. Hoje a empresa abriu novas oportunidades de emprego. Confira.

CCR tem NOVOS empregos em São Paulo

O grupo CCR é responsável pela manutenção de 3,616 quilômetros de rodovias. A empresa realiza mais de 3 mil atendimentos todos os dias. O objetivo estratégico da companhia até 2025 é consolidá-la como a empresa que produz os melhores e mais seguros caminhos para a sociedade.

Hoje a companhia busca por profissionais qualificados que gostam de novos desafios e estão em busca de crescimento profissional junto das atividades do grupo. A empresa oferece aos seus funcionários um salário compatível ao mercado de trabalho e vários outros benefícios. Confira as vagas, a seguir.

Agente de engenharia – Itapeva/SP;

Jovem aprendiz – São Paulo;

Analista de SAP – Jundiaí/SP;

Técnico Manutenção – São Paulo;

Agente Suporte Sistemas I – São Paulo;

Estagiário em Eletrotécnica – São Paulo;

Agente atendimento Pedágio – Cajamar/SP;

Agente de operação de rodovias – São Paulo;

Técnico de segurança do trabalho – São Paulo;

Analista de sistemas III – São Paulo.

Como se candidatar

Aos que possuem interesse nas vagas disponíveis, basta acessar o site 123 empregos. Logo depois, é só seguir as orientações e enviar um currículo para análise.