Cederj aplica provas do Vestibular 2023 na manhã de hoje (27)

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj/Consórcio Cederj) realiza na manhã deste domingo, dia 27 de novembro, a aplicação das provas do Vestibular 2023. De acordo com o edital, o início das provas será às 10h, com duração de três horas.

De acordo com as orientações do Cederj, os candidatos devem chegar aos locais de prova com, no mínimo, uma hora de antecedência. Os portões serão fechados às 9h50 e não será permitido o acesso aos locais de prova após esse horário. O fim da aplicação está marcado para 13h.

Os candidatos deverão apresentar o documento oficial de identificação com foto utilizado no momento da inscrição e levar caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta. A instituição recomenda ainda que os estudantes levem o CCI para a identificação correta do local de prova.

A prova será composta por uma Redação em Língua Portuguesa e por 45 questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas do Ensino Médio: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Biologia, Física, Matemática, Química, Geografia e História.

Vestibular 2023

De acordo com o edital, o Vestibular Cederj 2023 conta com a oferta de 7.639 vagas em diversos cursos de graduação. Ofertam vagas na seleção realizada pelo Cederj as instituições que fazem parte do consórcio. São elas: Cefet/RJ, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UniRio.

Além da modalidade tradicional, o vestibular contou também com uma modalidade de aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O resultado dessa seleção já está disponível.

De acordo com o cronograma, a divulgação do resultado da modalidade tradicional está prevista para o dia 28 de dezembro.

Acesse o edital do Vestibular 2023 para mais informações.

