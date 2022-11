Cederj divulga resultado do Vestibular 2023 via Enem

A Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (Fundação Cecierj/Consórcio Cederj) divulgou nesta quinta-feira, dia 10 de novembro, o resultado do Vestibular 2023/1 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de aprovados por meio do site da Cecierj. Os aprovados para as vagas da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) devem realizar o pagamento da taxa até amanhã (11) para garantir a vaga.

De acordo com o cronograma, os convocados deverão realizar as matrículas em duas etapas. A primeira etapa está marcada para os dias 4 e 5 de janeiro de 2023 e deve ser feita online, por meio da página de matrícula da Cederj.

Já a segunda etapa varia de acordo com a instituição. Cada unidade de ensino participante deverá definir e informar o cronograma de matrícula e os documentos necessários para o registro acadêmico.

Vestibular tradicional

Além da seleção via notas do Enem, o Vestibular Cederj 2023 conta também com a modalidade tradicional, com a aplicação de provas. Conforme o edital, as provas serão aplicadas no dia 27 de novembro, com início às 10h e duração máxima de três horas.

O edital indica ainda que a prova será composta por uma Redação em Língua Portuguesa e por 45 questões de múltipla escolha sobre as seguintes disciplinas: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês), Biologia, Física, Matemática, Química, Geografia e História.

Estão sendo ofertadas 7.639 vagas em diversos cursos de graduação nesta edição do processo seletivo. Ofertam vagas na seleção realizada pelo Cederj as instituições que fazem parte do consórcio: Cefet/RJ, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e UniRio.

A divulgação do resultado final da modalidade tradicional está marcada para o dia 28 de dezembro. Acesse o edital do Vestibular 2023 na íntegra.

