Celso Portiolli é internado durante tratamento contra câncer

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Celso Portiolli, que está tratando um câncer na bexiga, precisou ser internado novamente na noite desta sexta-feira (4). O apresentador, de 55 anos, está com uma inflamação na bexiga.

Em um vídeo gravado no Instagram para explicar aos fãs o que aconteceu, ele lamentou também a ausência no Teleton 2022, que acontece neste fim de semana em São Paulo. Celso destacou que apesar disso, a saúde está “excelente, perfeita”.

“Pela primeira vez, eu não estarei no palco do Teleton. Isso me dói demais. É do conhecimento de muitas pessoas que eu estou em tratamento. A minha saúde está excelente, perfeita. Está top, mas eu tenho que fazer meu tratamento, a imunoterapia”, começou ele.

O apresentador do SBT explicou que está na terceira fase do tratamento e a bexiga acabou inflamando por causa disso.

“Eu estou na terceira fase, na terceira semana, em que a BCG é colocada na bexiga para melhorar a imunidade. A minha bexiga respondeu até demais ao tratamento, [mas] precisei me internar porque inflamou muito”, afirmou.

“Infelizmente, eu não vou poder participar do Teleton, mas peço que você colabore, ajudando a bater a meta de 30 milhões. Eu estarei torcendo e vibrando pelo 25º Teleton. Deus abençoe todos vocês”, completou.

