Cena de sexo oral em ‘Todas as Flores’ movimenta redes sociais

Foto: Globoplay

Queridinha nas redes sociais, a novela ‘Todas as Flores’, primeira produção da Globo feita exclusivamente para o streaming na Globoplay, vem chamando atenção por suas cenas picantes.

A última que deu o que falar traz Letícia Colin e Caio Castro em um momento de pegação intenso, no no qual os personagens protagonizam uma cena de sexo oral. Na ocasião, a personagem Vanessa é flagrada por Maíra (Sophie Charlotte), enquanto recebe a carícia de Pablo. A vilã ainda tenta enganar a irmã, ao ser questionada o motivo pela qual ela estava gemendo.

A filha má de Zoé (Regina Casé) diz que estava chorando, mas não consegue enganar a irmã, que chega a espalhar para Judith (Mariana Nunes) sobre o flagra. “Admiro muito o profissionalismo da Leticia Colin e do Caio Castro, eu jamais conseguiria fazer essas cenas da Vanessa se pegando com o Pablo sem esticar no estacionamento do Projac depois das gravações”, escreveu um internauta.

“Passando mal de rir com a Maíra seguindo a Vanessa e escutando ela transar com o Pablo e Vanessa quando nota a presença dela disse que tava sozinha e deprimida gemendo de tristeza”, comentou outra.

Em entrevista ao jornal Extra, Caio Castro já comentou sobre as cenas de sexo na trama. Apesar de não achar um problema, ele revelou que é desconfortável acertar as posições.

“Não posso dizer que são confortáveis de se fazer porque exigem muita técnica, principalmente para esconder as partes íntimas do corpo. Tem toda uma mecânica, é muito mais amarrado do que solto. Mas acho bem de boa.”

