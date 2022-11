Cencosud abre NOVOS empregos pelo Brasil; veja os cargos

A Cencosud é uma das maiores redes varejistas da América Latina. Essa companhia marca presença em 5 países, com mais de 100 mil colaboradores entregando os melhores resultados e produtos aos consumidores. Recentemente novas vagas de emprego foram abertas. Confira, a seguir.

Cencosud abre novos empregos pelo Brasil

Atualmente, a rede possui 350 unidades pelo Brasil, empregando vários brasileiros em oito estados, como: Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Goiás.

Atualmente, a rede possui 350 unidades pelo Brasil, empregando vários brasileiros em oito estados, como: Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, Sergipe e Goiás.

Açougueiro (a) – Minas Gerais;

Açougueiro (a) – Sergipe;

Açougueiro (a) – Bahia;

Analista de CRM – Rio de Janeiro;

Analista de Marketing – Minas Gerais;

Analista de Prevenção a Fraudes – São Paulo;

Analista de Informações Gerenciais – Sergipe;

Programa Jovem Aprendiz – Minas Gerais;

Operador (a) de Perecíveis – Minas Gerais;

Operador (a) de Perecíveis – Bahia;

Operador (a) de Perecíveis – Rio de Janeiro;

Operador (a) de Supermercado – Goiás;

Operador (a) de Supermercado – Bahia;

Operador (a) de Supermercado – Minas Gerais.

Como se candidatar

A Cencosud é uma das maiores empresas de varejo do Brasil. Atualmente, a marca possui mais de 350 unidades distribuídas em oito estados brasileiros.

Essa corporação é única, com pessoas de múltiplas histórias e vários sonhos para realizar. Recentemente a marca abriu novos cargos em diferentes áreas da empresa.

Acesse o site 123empregos e veja mais informações sobre o processo seletivo.

