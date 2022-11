Centrais devem entregar nova proposta de salário mínimo a Lula

As principais Centrais Sindicais do país prepararam um documento com uma proposta de aumento do salário mínimo para o ano de 2023. Segundo apurações do jornal Folha de São Paulo, a indicação será entregue pessoalmente ao presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma reunião marcada para o mês de dezembro.

No dia 25 de novembro, membros das principais Centrais se reuniram e decidiram os últimos pontos desta nova indicação. A ideia dos sindicatos é que o salário suba dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.342. Estamos falando, portanto, de uma elevação ainda maior do que a que está sendo proposta pelo PT.

Oficialmente, o presidente eleito ainda não definiu qual vai ser a sua proposta de salário mínimo para o próximo ano. De qualquer forma, um dos principais aliados de Lula, o senador eleito Wellington Dias (PT-PI), já adiantou que a ideia é bancar um aumento dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.320 já a partir de janeiro de 2023, o que já poderia ser considerado um aumento real.

Durante a campanha presidencial deste ano, Lula prometeu em diversas oportunidades interromper a política de aumento de salário com base apenas na inflação, que foi aplicada por Jair Bolsonaro (PL) durante os últimos quatro anos. A proposta do novo governo é considerar não apenas a inflação, mas também o resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do país nos últimos cinco anos.

Também é verdade que durante a mesma campanha em que Lula fez a promessa de bancar o aumento real, ele estava ao lado de várias Centrais Sindicais. Assim, é possível entender que existe uma chance de aceitação da proposta destas Centrais neste período pós-eleição. Seja como for, é importante frisar que ainda não há nada confirmado sobre o salário mínimo no próximo ano.

Quem participou da reunião

Ainda tomando como base as informações de bastidores da imprensa, é possível dizer que participaram da reunião os representantes das seguintes centrais: CUT, UGT, CSB, CTB e Força Sindical.

Juntos, eles chegaram na conclusão de que o salário mínimo precisa ser elevado de acordo com a inflação deste ano de 2022, e também pelo PIB do mesmo ano. Nesta equação, o valor final seria de R$ 1.342, como já citado anteriormente.

Ainda nesta mesma proposta, eles definiram que esta forma de definição do salário mínimo só seria válida para este ano de 2023. Eles indicam que a partir dos próximos anos, novas negociações precisariam acontecer para bancar as mudanças neste sistema.

Salário mínimo

No último mês de agosto, o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou ao Congresso Nacional a sua proposta de orçamento para 2023. Entre outros pontos, o texto define um aumento para o salário mínimo apenas de acordo com a inflação, ou seja, sem aumento real.

Assim, caso Lula queira cumprir a promessa de bancar o aumento real do salário mínimo, ele terá que mudar o plano de orçamento. Neste movimento, ele vai ter que contar com o apoio de boa parte do Congresso Nacional.