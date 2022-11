Cerimônia de abertura da Copa relembrou músicas da competição e recebeu Jungkook do BTS

Foto: Reprodução/redes sociais

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Qatar começou a ser transmitida pela Globo, por volta das 11:30 da manhã. O show iniciou com uma peça cinematográfica que remete ao tema da celebração, a “reunião de toda a humanidade, encurtando as diferenças através da humanidade, respeito e inclusão”.

A cerimônia foi guiada através de uma narrativa sobre inclusão e respeito e contou com a participação do ator de Hollywood, Morgan Freeman. Ele contracenou com o influenciador digital e portador de síndrome de regressão caudal, Ghanim Al Muftah. Juntos, eles enviaram uma mensagem de inclusão e uma crítica às leis locais que desvalorizam mulheres e minorias, assunto pelo qual o Qatar vem sendo criticado.

Foto: Reprodução/redes sociais

Além disso, dançarinos apresentaram um show que relembrou antigas músicas de outras edições da Copa do Mundo e a apresentação dos mascotes dos países que já receberam a competição. Também aconteceu o desfile com as bandeiras dos 32 países que participam este ano e a apresentação do “La’eeb”, mascote desta edição, que significa “jogar super habilidoso”.

O cantor sul-coreano e membro do grupo de K-pop BTS, Jungkook, se apresentou ao lado de Fahad Al-Kubaisi, músico catari. A apresentação dos dois teve duração de aproximadamente 30 minutos.

O primeiro jogo da competição acontece às 13h (horário de Brasília), com o embate entre Qatar e Equador. O jogo será transmitido pela rede Globo e terá narração de Luís Roberto.

Foto: Reprodução/redes sociais

