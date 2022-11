cervejaria patrocinadora anuncia doação de estoque para país campeão

Foto: Reprodução/Redes Sociais

As autoridades do Catar proibiram, na última sexta-feira (18), a venda e o consumo de cerveja dentro e nos arredores dos estádios da Copa do Mundo. A informação, confirmada pela Fifa, e atingiu diretamente a cerveja patrocinadora oficial do evento, a Budweiser.

“Seguindo as discussões entre as autoridades do país sede e a Fifa, uma decisão foi tomada de manter o foco das vendas de bebidas alcoólicas no Fifa Fan Festival e outros locais destinados e licenciados, removendo os pontos de vendas dos perímetros de estádios”, escreveu a organização em comunicado oficial publicado nas redes sociais.

Segundo informações de bastidores, a Fifa e Budweiser tem um contrato que gira em torno de 75 milhões de dólares, cerca de R$406 milhões de reais na cotação atual. Após a divulgação da proibição, a cervejaria chegou a comentar ironizando a situação

“Bem, isso é estranho”, escreveu em uma publicação excluída logo em seguida. Agora, a cervejaria se pronunciou novamente e garantiu que o estoque de cerveja destinado à Copa do Mundo vai ser doado para o país vencedor.

“Novo dia, novo tweet. País campeão fica com as Buds. Quem vai ser?”, escreveu.

New Day, New Tweet. Winning Country gets the Buds. Who will get them? pic.twitter.com/Vv2YFxIZa1 — Budweiser (@Budweiser) November 19, 2022

O tweet recebeu diversas reações, em especial dos brasileiros, que já pensam em comemorar o hexa com a cerveja.

“Imagina Brasil hexa, time chega no Galeão, delegação distribuindo pra galera que foi lá receber…”, disse um. “Agora a parada ficou série”, disse outro. “Motivação”, destacou outra brasileira.

No Catar, o único lugar onde bebidas alcoólicas poderão ser consumidas é na Fan Fest, em um intervalo de quatro horas, entre 19h e 1h do horário local. Quem estiver nos camarotes dos estádios, no entanto, poderão ter direito a quatro copos por pessoa a fim de evitar o excesso de consumo. O valor do copo de cerveja 500ml é de R$ 75.

