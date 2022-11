Chamada de golpista, Aninha manda recado

Foto: Reprodução/TV Globo

Após ter a imagem escorraçada por Danilo (Murilo Benício), Ana Francisca (Mariana Ximenes) dará o troco no galã no capítulo desta quarta-feira (16), da reprise de “Chocolate Com Pimenta”, na TV Globo.

No capítulo da terça-feira (15), o mocinho disse em conversa que a moça era uma golpista por ter voltado rica para a cidade após receber a herança do falecido dono da fábrica de chocolates.

Após isso, a ricaça mandará recado avisando que não quer vê-lo, juntamente por não saber se os sentimentos do rapaz são puros ou se ele está pensando apenas no dinheiro dela.

Veja o resumo do capítulo:

Danilo tenta se esquivar, mas Olga ameaça fazer um escândalo. Ana descobre que os futuros compradores da fábrica chegarão em breve na cidade. Celina avisa que nunca vai se casar com Klaus. Jezebel pergunta a Reginaldo onde está o dinheiro da fábrica e ele confessa que perdeu tudo. Ana afirma que perdeu a confiança em Reginaldo e o despede.

Guilherme fica chocado ao saber que Celina está prometida para Klaus. Vivaldo revela a Bárbara que a ruína de Reginaldo fazia parte de um plano. Jezebel manda que Roseli dê sumiço num importante documento da fábrica.

Ana pede que Timóteo avise a Danilo que ela não pode ir no encontro. Klaus, Terêncio e Vivaldo planejam encontrar um marido para Ana. Sebástian se interessa. Reginaldo pede que Klaus não se case com Celina, mas ele não cede. Danilo afirma para Timóteo que precisa conversar com Ana.

